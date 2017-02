Michael Moran de INTERPOL recibe el Premio Litynski 2017 de M3AAWG; exhorta a la industria a mejorar las defensas contra el material de abuso infantil

SAN FRANCISCO, CA–(Marketwired – Feb 23, 2017) – Michael “Mick” Moran, quien ha rescatado a miles de víctimas de material de abuso infantil desde que inició su trabajo en este campo en 1997, desafió a la industria de Internet a dedicar más esfuerzos a la protección de niños y niñas inocentes al recibir el Premio Mary Litynski 2017 de M3AAWG en el día de hoy. Moran, director asistente de la Unidad de Comunidades Vulnerables de INTERPOL, fue galardonado en la trigésimo novena reunión general del Messaging, Malware and Mobile Anti Abuse Working Group (M3AAWG, por sus siglas en inglés) por su dedicación personal a este esfuerzo desafiante y por promover la cooperación internacional en la lucha contra la explotación en línea.

El Premio Mary Litynski de M3AAWG reconoce los logros de toda una vida de una persona, cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa a la seguridad de la comunidad en línea. En su presentación de aceptación y en un video para el canal de M3AAWG en YouTube, Moran destacó algunas de las estrategias cambiantes en la lucha contra los materiales de abuso infantil y ofreció sugerencias sobre cómo la industria puede proteger mejor sus redes.

Hasta hace unos pocos años, el tráfico de materiales de abuso infantil (CAM) era básicamente una empresa comercial y esta clase de material fotográfico y de video era ampliamente distribuido en línea. Sin embargo, los esfuerzos de la industria, tales como el control del flujo del spam utilizado para circular los enlaces a estos materiales, lo ha alejado considerablemente de la web abierta y de los correos electrónicos privados, del almacenamiento en la nube y de eventos de transmisión de contenido en vivo (streaming), explicó Moran.

“Hasta el 95 por ciento de los materiales de abuso hoy se intercambia a través de redes punto a punto (P2P), sin ningún dinero cambiando de manos, con el verdadero costo siendo el dolor de los niños. Pero cada foto y cada video involucre a un menor en el mundo real y hoy INTERPOL está muy centrada en estas víctimas. Nuestro trabajo está cambiando, dejando de concentrarse en las investigaciones enfocadas principalmente en los abusadores para capturarlos por posesión o distribución, para transformarse en investigaciones en las que nos enfocamos en las víctimas para identificarlas para así detener el abuso y llegar a los abusadores”, dijo.

Surgiendo de esta estrategia centrada en los menores, la base de datos de Explotación Sexual Infantil Internacional (ICSE, por sus siglas en inglés) es utilizada para identificar y localizar a las víctimas. INTERPOL opera y mantiene el sistema ICSE, que conecta a cincuenta países y les ofrece la información actual sobre menores vulnerables. Los datos del ICSE ayudan a identificar un promedio de seis víctimas al día en todo el mundo, que varían en edad desde niños pequeños a pre-adolescentes, según Moran.

La industria necesita avanzar

Acerca de cómo la industria puede proteger mejor esta población vulnerable, Moran dijo, “en mi opinión, cualquier persona que tiene una red tiene la responsabilidad de asegurar que no está siendo utilizada por delincuentes o abusadores. Yo podría alegar que usted está siendo negligente, si como administrador de un sistema usted permite a los abusadores de niños utilizar ese sistema.

“¿Por qué escanea sus sistemas para encontrar malware y no escanea para encontrar materiales de abuso infantil? ¿Por qué se asegura de que no está dejando ninguna transmisión de información abierta en su servidor de correo electrónico, pero no se asegura de que esos servidores no estén siendo utilizados para transmitir o almacenar material de abuso infantil? Aunque hay algunas empresas grandes que manejan este asunto de una manera madura, por cada una que lo hace, hay diez, quince o veinte que no lo hacen”, dijo.

Moran también exhorta a la industria para integrar la seguridad a nuevas plataformas y aplicaciones desde la etapa de diseño inicial. “Debemos reconocer que los abusadores y los delincuentes van a abusar de los nuevos servicios y aplicaciones tan pronto estén disponibles en línea. Si se pone atención a esto desde las etapas de diseño y programación, es posible efectivamente detener la explotación en une etapa temprana”, dijo.

Desde las salas de charla a la nube

Moran comenzó su carrera de agente de la ley y está afiliado a la Garda Síochána, la fuerza policial de Irlanda. Fue transferido a INTERPOL hace diez años y está basado en Lyon, Francia, donde su Unidad de Comunidades Vulnerables tiene su sede. Moran inició sus esfuerzos en contra del CAM en las salas de charla IRC (Internet Relay Chat) iniciales, luego siguió a los abusadores a medida que ellos migraron hacia el web y otras tecnologías para distribución de materiales. A través de los años, ha proporcionado apoyo y pericia a organizaciones privadas en esta área y a otras agencias de cumplimiento de la ley a nivel global, forjando una comunidad internacional que coopera en el rescate de los menores explotados. Mick presenta a menudo sobre este tema frente a audiencias tanto profesionales como públicas.

Al anunciar el premio, Michael Adkins, presidente del directorio de M3AAWG dijo, “reconocemos los incansables esfuerzos de Michael durante los últimos veinte años para proteger a estas víctimas, siendo este un campo muy exigente, manteniendo el compromiso de proteger la dignidad de los menores y el impulso por proteger el mayor número de víctimas posible. Pero este premio también es un llamado de advertencia para la industria. Todos necesitamos seguir el liderazgo de Mick y asumir la responsabilidad de este asunto social. Todos necesitamos trabajar más para mantener el material de abuso infantil fuera de nuestros sistemas y redes”.

El premio en su version de 2017 fue presentado durante la trigésimo novena Reunión General de M3AAWG, que inició el 20 de febrero en San Francisco. Más de 500 expertos de seguridad, ISPs (Proveedores de Servicios de Internet), investigadores, representantes de políticas públicas y compañías que proveen servicios de email participan en el evento de cuatro días que presenta más de 50 sesiones para compartir información sobre amenazas y seguridad en Internet. M3AAWG realiza tres reuniones cada año, una de las cuales tiene lugar en Europa, con el fin de desarrollar mejores prácticas que ayuden a proteger a los usuarios en línea. La próxima reunión de M3AAWG tendrá lugar del 12 al 15 de Junio en Lisboa, Portugal.

