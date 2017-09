Midland et SOQUEM identifient une nouvelle zone aurifère près de la faille Sunday Lake sur Casault et reprennent le forage

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 21 sept. 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d’annoncer la reprise du forage sur une nouvelle zone aurifère qui a été intersectée en forage sur le projet aurifère Casault, en partenariat avec SOQUEM INC. (« SOQUEM »). La propriété Casault consiste en 315 claims (173 km carrés) et couvre la faille de Sunday Lake sur plus de 20 kilomètres à environ 40 kilomètres à l’est de la mine Detour Lake. Cette mine à ciel ouvert contient des réserves minérales de 14,1 millions d’onces d’or (« Moz Au ») consistant en des réserves prouvées de 87,7 millions de tonnes à une teneur de 1,27 g/t Au pour 3,58 millions Moz Au et en des réserves probables de 353,8 millions de tonnes à une teneur de 0,92 g/t Au pour 10,49 Moz Au.

Au cours du mois de mars 2017, une campagne de forage comprenant huit (8) sondages au diamant totalisant 2 208 mètres a été complétée sur la propriété Casault. Le fait saillant de cette campagne consiste en l’identification d’une nouvelle zone aurifère dans le sondage CAS-17-86 situé à proximité de la faille Sunday Lake.

Le sondage CAS-17-86 visait une anomalie de polarisation provoquée située à l’intersection entre la faille régionale de Sunday Lake et l’extrémité ouest d’un bassin de conglomérats de type Timiskaming. Ce sondage a intersecté une nouvelle zone aurifère titrant 3,1 g/t Au sur 1,40 mètre (180,50 à 181,90 m) incluant un intervalle de 3,94 g/t Au sur 0,90 mètre (181,00 à 181,90 m). Cette zone est incluse à l’intérieur d’une large zone anomale en or et fortement altérée en séricite et en hématite qui a rapporté 0,56 g/t Au sur 16,0 mètres entre 180,50 et 196,50 mètres. En plus de cette nouvelle zone, trois autres zones anomales en or ont été intersectées plus haut dans ce sondage entre les profondeurs de 119,4 et 172,6 mètres le long du trou. (Notez que les résultats sont rapportés en longueur carotte et les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles à ce jour).

Cette nouvelle zone représente un secteur favorable qui a été très peu exploré jusqu’à maintenant. Des travaux additionnels de géophysique au sol consistant en un levé de polarisation provoquée de type OreVision® IP (« OreVision ») totalisant environ 10 kilomètres ont été complétés. Ces travaux ont permis d’identifier de nouvelles cibles de forage à proximité du sondage CAS-17-86. Un nouveau programme de forage totalisant un minimum de 1 800 mètres testera les nouvelles anomalies OreVision ainsi que les extensions latérales et en profondeur de cette nouvelle zone aurifère sur une maille de 100 mètres.

Des figures localisant la propriété Casault ainsi que la nouvelle zone aurifère peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Casault.pdf

Contrôle de la Qualité

Toutes les analyses ont été réalisées par ALS Minerals à Val-d’Or, Québec. Tous les échantillons ont été analysés pour l’or par pyroanalyse avec une finale par absorption atomique (AA) sur une fraction de 30 grammes. Pour le contrôle de la qualité, dans chaque envoi, des standards certifiés et blancs ont été insérés à intervalles réguliers à travers la suite d’échantillons. Les données ont été revues par Mario Masson, géologue et Vice-Président pour Midland et personne qualifiée selon les normes NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d’exploration et pris part à d’importantes découvertes d’or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d’or, d’éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM INC., Mines Agnico Eagle ltée, IAMGOLD Corporation, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, NioBay Metals Inc., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin d’améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com.

