Mines indépendantes Chibougamau : Les résultats de l’échantillonnage en rainures donnent des teneurs de 19,71 g/t Au, 289,2 g/t Ag, 16,79 % Zn et 17,75 % Pb

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC – 2 oct. 2017 - Mines indépendantes Chibougamau inc. est heureuse de présenter un bref compte-rendu des résultats des travaux de cartographie structurale détaillée et d'échantillonnage en rainures réalisés sur la propriété Berrigan détenue en totalité par Mines indépendantes Chibougamau et située 4 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau, au Québec

Un vaste programme de forages sur un grand nombre d’années a recoupé de nombreuses intersections d’or, de zinc, d’argent et de plomb. En raison de la complexité des structures de contrôle de la minéralisation, associer les intersections aux différentes minéralisations s’est avéré difficile. Il fut décidé d’entreprendre une cartographie structurale détaillée près de la rampe de Berrigan afin de tenter de comprendre les différentes structures de contrôle directionnelles de la minéralisation.

Des travaux de cartographie et d’échantillonnage en rainures d’affleurements exposés choisis ont été réalisés pour la première fois en 2016 (série d’échantillons 71300), puis en 2017 (série d’échantillons 25000) perpendiculaire à la minéralisation. La cartographie détaillée de la surface de 150 m x 100 m montre que le substrat rocheux est principalement constitué de péridotite du filon-couche du Complexe de Cummings. La minéralisation se compose de pyrrhotite, de sphalérite, de galène, avec présence moindre de pyrite et présence occasionnelle mineure de chalcopyrite dans des filons-couches déformés qui créent une série d’importants blocs de péridotite (atteignant jusqu’à 22 m de large) avec un déplacement minimal.

Les trois directions principales de la minéralisation ont été cartographiées comme : 1) allant du nord-sud (NS) au nord-nord-est (NNE) – sud-sud-ouest (SSW), 2) est-nord-est (ENE) – ouest-sud-ouest (OSO) et 3) nord-nord-ouest (NNO) – sud-sud-est (SSE).

En outre, une zone minéralisée où les structures orientées NNO-SSE et NNE-SSO se croisent a été trouvée, cartographiée et échantillonnée par rainures.

La liste ci-dessous présente certaines des teneurs les plus importantes, énumérées en fonction de l’orientation des structures de contrôle. Seules les zones minéralisées affleurantes ont été échantillonnées. Aucune tranchée n’a été creusée afin de déterminer les largeurs minéralisées complètes.

Résultats des travaux de cartographie et d’échantillonnage en rainures sur la zone de la rampe de Berrigan (zone principale).

Structure N° d’échantillon Longueur (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Zn (%) Pb (%) Jonction de NNO-SSE et NNE-SSO E25051 0,6 1,37 6,20 1737 5,95 0,2 E25054 0,75 2,50 6,60 490 3,59 0,10 E25055 0,75 4,05 6,50 212 3,64 0,06 N-S à NNE-SSO E25060 1,3 5,25 107,80 893 6,84 10,05 E25061 0,7 5,86 119,00 454 10,98 9,34 E25062 1 2,06 32,30 419 4,68 2,68 713726 0,5 17,91 131,00 2 228 9,97 2,3 713727 0,4 5,58 87,00 441 6,17 6,68 713728 0,9 10,76 133,00 256 6,78 6,79 ENE-OSO E25063 0,9 1,58 48,50 417 3,77 3,83 E25064 0,9 2,95 29,80 583 2,91 3,10 E25065 0,95 0,88 14,10 398 3,38 1,62 E25067 0,95 0,01 4,70 296 0,34 0,33 E25068 0,85 2,13 43,40 433 5,23 3,59 E25069 0,55 0,56 24,80 604 5,99 2,16 E25070 0,85 19,71 289,20 7 162 16,79 17,75 E25071 1,1 0,54 58,80 1 433 3,13 4,31 E25072 0,85 2,26 10,50 413 5,74 0,45 E25081 0,45 0,29 1,30 315 11,58 0,00 NNO-SSE E25084 0,5 1,10 14,10 516 2,95 0,60 E25085 0,85 0,56 11,20 381 2,94 0,75 713721 0,5 1,35 71,00 1 048 7,54 0,00 713722 0,4 0,5 78,00 1 414 4,48 0,00 713723 0,5 1,82 83,00 1 016 4,24 0,00 713731 1 2,06 26,00 896 8,36 1,4 713732 1 5,17 52,00 464 5,92 2,35 713734 0,8 3,18 43,00 224 14,3 2,38 Note : 31,1 g/t = 1 once troy

Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de certaines des structures de contrôle directionnelles de la minéralisation dans la région de la rampe de Berrigan, nous espérons être en mesure de compiler à nouveau les forages historiques et récents afin de définir la minéralisation en trois dimensions le long des principales structures de contrôle.

Laboratoire et méthodes d’analyse

L’échantillonnage des rainures, y compris le programme de contrôle et de l’assurance de la qualité, est effectué à l’interne par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau sous la supervision du géologue de projet de la Compagnie. Les échantillons sont préparés sur le terrain. Ils sont étiquetés, emballés dans des sacs de plastique scellés et livrés par le personnel de Mines indépendantes Chibougamau à Laboratoire Expert inc. situé au 127, boulevard Industriel à Rouyn-Noranda. Le laboratoire exécute toutes les étapes de la préparation des échantillons, y compris le séchage et le broyage 90 % passant à travers une fine grille de -10 mesh et la pulvérisation d’un sous-échantillon de 300 grammes 90% passant -200 mesh. Les résidus du matériau broyé sont conservés afin de les entreposer.

Pour exécuter les analyses de l’or, Laboratoire Expert utilise un sous-échantillon de 29,16 grammes de pulpe (1 tonne d’essai) qui est traité à très haute température en appliquant les procédures normalisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque échantillon est déterminé par spectroscopie d’absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 1g/t d’or sont analysés une deuxième fois et le contenu en or est déterminé par pyroanalyse avec une finition par gravimétrie.

Pour l’analyse des métaux communs (cuivre, zinc, plomb ainsi que l’argent), un échantillon de 0,5 g est traité par digestion aqua regia avec de l’acide nitrique et chlorhydrique, puis analysé avec une finition par spectrométrie d’absorption atomique.

L’exactitude et la précision des analyses sont contrôlées par insertion régulière d’échantillons témoins, d’échantillons en double et de standards de référence accrédités pour les faibles et fortes valeurs à intervalles de 20 échantillons dans le courant d’échantillonnage de Mines indépendantes Chibougamau. Ces contrôles viennent s’ajouter à l’insertion régulière d’échantillons témoins, d’échantillons en double (or, argent, cuivre, plomb et zinc) et des standards accrédités par Laboratoire Expert durant le processus d’analyse.

Les travaux de terrain ont été exécutés par Mostafa Amrhar, PhD., Geo., et Luc Rioux, Geo et le présent communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme 43-101.

