Moments Déterminants Canada fait revivre les histoires portant sur la pandémie de grippe espagnole au pays

Projet national de recherche commémorative en ligne pour les enseignants, les étudiants, les organismes de mise en valeur du patrimoine et les groupes communautaires de partout au Canada.

www.definingmomentscanada.ca / www.momentsdeterminants.ca

TORONTO, 02 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Defining Moments Canada/Moments Déterminants Canada, un organisme de sensibilisation au patrimoine a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle plateforme numérique commémorant le centenaire de la pandémie de grippe espagnole au Canada, mise sur pied en partenariat avec le ministère du Patrimoine canadien.

Lors d’une activité qui a eu lieu au Royal Canadian Military Institute à Toronto, d’importants représentants du gouvernement, des historiens, des enseignants, des étudiants et des représentants des médias se sont réunis pour un aperçu et le lancement de la nouvelle plateforme d’histoire nationale innovante. L’objectif de cette initiative nationale de commémoration est de mobiliser les Canadiens, jeunes et aînés, à la création d’une mosaïque historique en ligne qui immortalisera les héros de cette pandémie au moyen de la plateforme regroupant histoires, photos et vidéos de partout au pays.

La plateforme du projet commémoratif de la pandémie de grippe espagnole est conçue dans le but d’encourager les étudiants et les groupes communautaires à explorer, rechercher et raconter activement en 2018-2019, année marquant le centenaire de la pandémie, les histoires inédites des effets de cette pandémie sur les Canadiens d’un océan à l’autre.

« Nous encourageons les Canadiens à contribuer à l’histoire au moyen de cette nouvelle plateforme novatrice », indique l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. « Ce projet utilise des méthodes d’enseignement inventives et encourage les étudiants à explorer ces histoires inédites et à retracer des liens qui saisissent les effets dévastateurs que la pandémie a eus sur les gens et sur leurs collectivités.

“La pandémie de grippe espagnole de 1918 étaient une des pires catastrophes de santé publique dans toute l’histoire de l’humanité, » ajoute l’Honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la santé. « Nous avons beaucoup avancé depuis ce temps, grâce en grande partie aux avancements dans la médicine moderne comme les vaccins efficaces et sûrs. Cet anniversaire nous donne une opportunité de d’apprécier l’importance de ces avancements vitales et reconnaître que c’est eux qui nous a permis d’en arriver là où nous sommes aujourd’hui. »

Moments Déterminants Canada est le fruit de la vision partagée de Neil Orford et Blake Heathcote, créateurs d’une façon nouvelle et innovante d’enseigner et de commémorer l’histoire du Canada au moyen des outils numériques et des capacités de l’art du récit du vingt-et-unième siècle.

« La pandémie de grippe espagnole a eu des impacts déterminants sur l’histoire commune des Canadiens », mentionne Neil Orford, directeur de projet pour Moments Déterminants Canada. « Les participants sont la force motrice de cette commémoration et nous espérons que cela mettra en lumière l’importance de cet événement historique et dévoilera des histoires racontées pour la première fois par des voix jamais entendues auparavant. »

Travaillant en coordination avec le ministère du Patrimoine canadien, Bibliothèque et Archives Canada (BAC), le collège Huron, l’université Western et des dizaines de commissions scolaires, organismes et institutions canadiens, Moments Déterminants Canada se sert de ce média numérique innovant du vingt-et unième siècle pour rendre hommage aux moments historiques et pour les partager, en mettant en lumière des histoires inédites de Canadiens ordinaires des diverses collectivités de partout au pays.

À titre d’événement couronnant la commémoration du centenaire de la pandémie, un symposium national qui aura lieu en mai 2019 est en cours de préparation. Lors de ce symposium, on présentera et rendra hommage aux « meilleurs » projets commémoratifs du Canada.

Personne-ressource : Tatiana Zamozdra (tzamozdra@canhist.ca)