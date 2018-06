Nemaska Lithium accueille de nouveaux administrateurs

QUÉBEC, 01 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Nemaska Lithium Inc. (” Nemaska Lithium ” ou la ” Société “) (TSX:NMX) (OTCQX:NMKEF) (FRANCFORT:N0T) est heureuse d’annoncer que, dans le cadre de la clôture de sa structure de financement de projet et conformément aux dispositions des ententes d’investissement avec Ressources Québec (” RQ “) et SoftBank Group Corp. (” SoftBank “), son conseil d’administration accueille deux nouveaux membres:

• Patrick Godin, chef des opérations et administrateur de Stornoway Diamond Corporation (” Stornoway “) en qualité de représentant de RQ; et

• Shigeki (Sean) Miwa, directeur général, Chef de la direction du CEO Project Office, de SoftBank, en qualité de représentant de cette organisation.

Représentant de RQ

Dans le cadre du placement privé intervenu avec RQ, tant que RQ détiendra au moins 10 % des actions émises et en circulation de la Société, la Société s’est engagée à faire en sorte : a) qu’un des candidats à l’élection au conseil d’administration de la Société soit désigné par RQ et de solliciter des procurations afin que tous les candidats proposés par la direction, y compris le représentant de RQ, soient élus à titre d’administrateurs de la Société; et b) qu’en tout autre temps où le représentant de RQ ne siège pas au conseil d’administration de la Société (en raison, par exemple, de sa démission, destitution ou non‑élection), de nommer une autre personne désignée par RQ comme représentant de RQ au sein du conseil d’administration.

M. Godin s’est joint à Stornoway en tant que chef des opérations en mai 2010 et fut nommé au conseil d’administration en octobre 2011. Il a été en charge du développement du projet Renard jusqu’au stade de production commerciale et est actuellement en charge de l’exploitation. Avant de joindre Stornoway, il fut vice-président, Développement de projets pour G Services Miniers Inc. et fut responsable, en cette qualité, du développement de la mine Essakane au Burkina Faso, en tant qu’entrepreneur pour Iamgold Corp. Auparavant, il était vice-président aux opérations pour Canadian Royalties, chargé du développement de son projet nickélifère dans le nord du Québec. Auparavant, il fut président et directeur général de la filiale française de Iamgold (Cambior Inc. à l’origine) qui développait le projet Camp Caïman en Guyane française, après avoir occupé des postes de direction de responsabilité croissante au sein de Cambior. Titulaire d’un baccalauréat en génie minier de l’Université Laval (Québec), il est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec et du Collège des administrateurs de sociétés. Il siège au conseil d’administration de Mason Graphite Inc.

Représentant de SoftBank

M. Miwa occupe concurremment plusieurs postes au sein de SoftBank, y compris en qualité de directeur représentant & chef de la direction de SB Energy Corp. (à compter de 2017) et directeur général – CEO Project Office (à compter de 2016), en plus d’être membre du conseil d’Administration du Renewable Energy Institute (à compter de 2014), directeur représentant & chef de la direction de Bloom Energy Japan Ltd. (à compter de 2013) et administrateur de Clean Energy Asia LLC (à compter de 2012). Avant de joindre SoftBank en 2011, il oeuvra pour Mitsui & Co. Ltd. à compter de 1991, principalement dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles, à partir de Tokyo, Sydney et Brisbane, Australie. M. Miwa est émoulu de l’Université Waseda à Tokyo avec un baccalauréat ès Arts en histoire, a obtenu une maîtrise de gestion financière de l’Université Macquarie à Sydney, et a complété le programme de gestion générale de la Harvard Business School à Boston, É-U.

Michel Baril, président du conseil d’administration de Nemaska Lithium a commenté: ” Nous sommes très heureux de compter sur Patrick et Sean au sein de notre conseil d’administration. L’expérience significative de Patrick en tant que dirigeant chevronné dans le développement de projets et la gestion de l’exploitation de même qu’en qualité d’administrateur de sociétés ouvertes s’avèrera un important ajout à la Société, particulièrement à ce stade de son développement. Nous avons également hâte de bénéficier de l’expérience remarquable et vaste de Sean, au niveau global, dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles, qui devrait très bien s’arrimer avec notre organisation. “

La Société fait également part de l’octroi d’options d’achat d’actions comme suit :

• 6M d’options à 6 administrateurs indépendants;

• 9,5M d’options au chef de la direction et 3 dirigeants; et

• 3,85M d’options à 9 cadres.

Toutes les options mentionnées ci-dessus furent octroyées en vertu des modalités suivantes :

• Chaque option confère à son détenteur le droit d’acheter une (1) action ordinaire de la Société à un prix de 1,04 $CA, soit le plus élevé:

du prix de clôture d’une action ordinaire de la Société sur la TSX au 29, 30 et 31 mai 2018; et

1,00 $CA (soit le prix du dernier appel public à l’épargne, annoncé le 22 mai 2018);

• Chaque option expire le 29 mai 2023;

• Les options octroyées à chaque administrateur indépendant peuvent être levées immédiatement; et

• Les options octroyées à chaque dirigeant et cadre peuvent être levées en dix (10) tranches égales à chaque trois (3) mois, commençant aujourd’hui.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l’extraction minière de spodumène jusqu’à la commercialisation d’hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d’électrification des transports et de stockage d’énergie à l’échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l’accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l’humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l’un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L’entreprise transformera, à l’usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d’électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l’indice minier mondial S&P/TSX, de l’indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l’indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l’indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs au potentiel à long terme de la Société, constituent de ” l’information prospective ” ou des ” énoncés prospectifs ” selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s’y restreindre, la capacité de la Société à amener la mine Whabouchi et l’usine de Shawinigan au stade de la production commerciale.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, ceux liés au paragraphe ” À propos de Nemaska Lithium ” ci-dessus qui décrit essentiellement que les prévisions de la Société, constituent de ” l’information prospective ” ou des ” énoncés prospectifs ” selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondées sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s’y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique ” Facteurs de risque ” dans la notice annuelle de la Société datée du 5 octobre 2017 et la rubrique ” Exposition et gestion des risques ” dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l’occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

