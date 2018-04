Nemaska Lithium et Northvolt annoncent la signature d’une entente de principe pour la vente d’hydroxyde de lithium

QUÉBEC, QUÉBEC–(Marketwired – 27 avril 2018) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX) (OTC:NMKEF) et Northvolt AB (« Northvolt ») sont heureuses d’annoncer la signature d’une entente de principe visant l’approvisionnement par la Société d’hydroxyde de lithium de qualité batterie à Northvolt.

D’après cette entente de principe, Nemaska Lithium a convenu de fournir, par l’entremise de sa filiale à part entière Nemaska Lithium Shawinigan Transformation Inc., et Northvolt a convenu d’acheter, sur une base d’achat ferme (take-or-pay), jusqu’à 5 000 mais pas moins de 3 500 tonnes métriques par année d’hydroxyde de lithium produit à l’usine commerciale de la Société à Shawinigan, pour une période d’approvisionnement de 5 années commençant lors du début de la production commerciale, tant à l’usine de Shawinigan qu’à l’usine projetée par Northvolt de Skellefteå en Suède (l’ « usine N »).

Dans le cadre de cet approvisionnement en hydroxyde de lithium, Northvolt a convenu de remettre à la Société un billet promissoire de 10M EUR, lequel peut, au choix de la Société, être converti en actions comportant droit de vote de Northvolt dans le cadre du financement du projet de l’usine N, ou racheté au coût plus l’intérêt à un taux pré-convenu.

« Nous nous réjouissons de cette première étape en vue d’établir un partenariat stratégique entre Northvolt et la Société, puisque nous partageons les mêmes valeurs et vision de faciliter l’accès aux énergies vertes pour le bénéfice de l’humanité et de repousser les frontières pour y parvenir », a déclaré Guy Bourassa, président & chef de la direction de Nemaska Lithium.

L’approvisionnement en hydroxide de lithium et l’émission d’un billet promissoire, tel qu’envisagés, sont assujettis à la conclusion d’une convention définitive d’approvisionnement qui soit mutuellement satisfaisante et à l’approbation préalable des conseils d’administration des deux parties.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l’extraction minière de spodumène jusqu’à la commercialisation d’hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d’électrification des transports et de stockage d’énergie à l’échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l’accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l’humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l’un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L’entreprise transformera, à l’usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d’électrolyse membranaire pour lequel la Société détient plusieurs brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l’indice minier mondial S&P/TSX, de l’indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l’indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l’indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

À propos de Northvolt

Fondée en 2016, Northvolt a pour mission de fabriquer la batterie qui soit la plus verte au monde, avec une empreinte carbone minimale et les plus grandes ambitions pour le recyclage, afin de permettre la transition aux énergies renouvelables en Europe. L’équipe d’experts de Northvolt s’active à construire la prochaine génération d’usine de batteries axée sur l’innovation de procédé, l’échelle et l’intégration verticale. Une fois complétée, il s’agira de la plus grande usine de batteries en Europe, d’une capacité de production de batteries de 32 GWh sur une base annuelle. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.northvolt.com.

