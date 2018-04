Nemaska Lithium lance un placement d’obligations pour 300-350M $US

QUÉBEC, QUÉBEC–(Marketwired – 20 avril 2018) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(FRANCFORT:N0T) est heureuse d’annoncer qu’elle lance un placement privé d’obligations garanties et remboursables par anticipation (les « obligations ») visant un produit de 300-350M $US (le « placement d’obligations »).

La Société a retenu les services de Clarksons Platou Securities et Pareto Securities (collectivement, les « agents ») pour la mise en marché des obligations sur une base dite des « meilleurs efforts » (best efforts). Dans le cadre du placement d’obligations, les agents organiseront une série de rencontres avec des investisseurs au cours des prochaines semaines.

Les obligations, de type nordique, seront libellées en dollars US et seront assorties de sûretés de premier rang, auront une durée de cinq ans, à moins de remboursement par anticipation ou de rachat, et porteront intérêts payables trimestriellement à terme échu. Les obligations seront garanties sur les actifs du projet et les intangibles de la Société.

Le produit sera placé dans un compte en fidéicommis donné en garantie en faveur des détenteurs d’obligations, et la libération initiale des fonds de même que les tirages subséquents seront assujettis à certaines conditions préalables usuelles pour ce type d’opération y compris, sans s’y restreindre, la preuve que le produit requis du financement par capitaux propres et le produit de l’entente sur la production (Streaming Agreement) avec Orion Mine Finance II LP (“Orion“) annoncée antérieurement ont été investis dans le projet de la Société. La Société entend demander l’inscription des obligations à la cote du Nordic Alternative Bond Market (ABM) après la clôture du placement d’obligations, envisagée le ou vers le 18 mai 2018.

Mise à jour des démarches de financement

La Société avait exposé, dans son communiqué de presse du 28 mars 2018, les composantes de sa structure globale de financement visant 775-825M $US pour financer la construction, la mise en service, le fonds de roulement et les fonds de réserve pour sa mine de Whabouchi et son usine électro-chimique de Shawinigan (le « financement de projet ») de même que pour le fonds de roulement général. Depuis, outre le lancement du placement d’obligations, la Société:

A conclu une entente sur la production avec Orion pour 150M $US, tel qu’annoncé dans son communiqué du 12 avril 2018 (l’« entente sur la production »); et

»); et Poursuit ses démarches de financement par capitaux propres (equity) au moyen d’appels publics à l’épargne/placements privés, et: A reçu des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada, un visa pour son prospectus préalable de base le 29 mars 2018 (déposé sur Sedar le même jour); A émis, le 5 avril 2018, un communiqué de presse exposant les modalités convenues d’un placement privé jusqu’à 99M $CA avec SoftBank Group Corp. (« SoftBank »), laquelle détiendra pouvant atteindre 9,9% des actions en circulation une fois le financement de projet complété; Prévoit clôturer le placement privé (reçus de souscription) avec SoftBank le ou vers le 25 avril 2018; et Prévoit fournir plus de détails à court terme relativement aux discussions actuelles visant le financement par capitaux propres additionnel requis (le « financement par capitaux propres »).



« Nous continuons de démontrer d’importants progrès dans le financement de projet, d’abord avec le placement privé de SoftBank, ensuite avec l’entente sur la production et maintenant avec le lancement du placement d’obligations. Nous nous rapprochons de la mise en place d’un financement de projet complet qui nous permettra de compléter la construction du projet commercial et d’entreprendre la production commerciale, » a ajouté Guy Bourassa.

Clôture des opérations de financement

Les opérations de financement envisagées au moyen du placement d’obligations, de l’entente sur la production, du placement privé avec SoftBank et du financement par capitaux propres visent à procurer une structure complète de financement de projet pour la mine Whabouchi et l’usine de Shawinigan. La clôture de ces opérations de financement et la remise de tous les fonds demeurent assujetties, entre autres choses, à la clôture du placement d’obligations et du financement par capitaux propres de même que la conclusion de conventions définitives en lien avec ce qui précède, et l’obtention des approbations réglementaires (y compris l’approbation de la TSX). Chaque opération demeure assujettie à la réalisation des autres.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l’extraction minière de spodumène jusqu’à la commercialisation d’hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d’électrification des transports et de stockage d’énergie à l’échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l’accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l’humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l’un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L’entreprise transformera, à l’usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d’électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l’indice minier mondial S&P/TSX, de l’indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l’indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l’indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

Avis important

L’information contenue dans cette annonce vise à fournir des éléments de contexte et ne prétend pas être complète. L’annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat visant les obligations ou d’autres titres dans toute juridiction. La publication, distribution ou émission de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et toute personne se trouvant en possession de tout document ou autre information auxquels ce communiqué renvoie doivent se renseigner à propos de toute telle restriction. Tout défaut d’observer toute telle restriction peut constituer une contravention aux lois sur les valeurs mobilières dans l’une ou l’autre de ces juridictions.

Les obligations n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé (la “U.S. Securities Act“), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d’inscription de, ou dans toute opération qui n’est pas assujettie à, la U.S. Securities Act ou les lois sur les valeurs mobilières étatiques. La Société n’entend pas inscrire les titres dont il est question dans ce communiqué aux États-Unis ni procéder à un appel public à l’épargne de titres aux États-Unis.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’intention de la Société de mettre en place une structure complète de financement de projet pour amener sa mine Whabouchi et son usine de Shawinigan à la production commerciale, au rapprochement par la Société de la mise en place d’une telle structure de financement de projet, à la finalisation du financement de projet en général et s’agissant de chaque composante de celui-ci, et à la remise du produit de ce qui précède à la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, (a) la satisfaction par la Société, en temps opportun, des conditions préalables au placement d’obligations, (b) la réception par la Société des fonds qui en découlent, et (c) la Société ayant récolté un montant suffisant provenant de toutes les composantes du financement de projet pour amener la mine de Whabouchi et l’usine de Shawinigan au stade de la production commerciale.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprenant, sans s’y limiter, ceux liés (i) à la conduite du placement d’obligations sur une base de « meilleurs efforts » ainsi qu’à sa mise en marché concluante et sa clôture, (ii) à la fourniture à court terme par la Société de plus de détails sur le financement de projet, (iii) à la remise du produit du placement d’obligations à la Société, (iv) à la demande pour l’inscription des obligations à la cote du Nordic ABM, (v) à la mise ne marché concluante et la clôture du financement par capitaux propres, et (vi) de manière générale, au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus qui décrit essentiellement que les prévisions de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondées sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit la mise en place d’un montage financier exhaustif aux fins de financement de projet et d’un fonds général de roulement entre 775M $US et 825M $US ni l’achèvement de toute composante des opérations de financement, puisque les prochaines étapes et, finalement, les résultats réels des efforts de financement, en particulier en ce qui a trait au financement par dette et aux émissions d’actions ainsi que des événements futurs pourraient sensiblement différer de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction pour compléter le financement de son projet et, de manière plus générale, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s’y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 5 octobre 2017 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l’occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D’autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l’adresse : www.nemaskalithium.com.