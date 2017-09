Norrep Capital Management Ltd. et B2B Banque ont conclu une entente de distribution

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – 20 sept. 2017) - Norrep Capital Management Ltd. (Norrep) et B2B Banque ont conclu une entente de distribution qui permet aux investisseurs canadiens d’investir, par l’entremise de leurs conseillers, dans des fonds communs de placement de Norrep en utilisant des prêts investissement à taux privilégiés. Le programme de prêts est maintenant offert exclusivement aux conseillers.

« Ce programme de prêts à taux privilégiés constitue une solution alternative pour les conseillers et leurs clients en leur permettant d’intégrer des fonds communs de placement de Norrep dans leur portefeuille, » a déclaré Wan Kim, vice-président principal, Ventes nationales et marketing à Norrep. « C’est une excellente occasion qui est conforme à notre objectif de recherche active d’occasions de créer une richesse durable à long terme pour nos clients. »

De par son expérience de longue date dans le prêt à l’investissement et un portefeuille de prêts de plusieurs milliards de dollars, B2B Banque est reconnue parmi la communauté des conseillers financiers pour sa gamme complète de produits et de solutions de prêts investissement. B2B Banque offre des solutions de prêts investissement, de prêts REE et de prêts CELI aux conseillers œuvrant dans les domaines des fonds communs de placement et de l’assurance, pour les aider à faire croître le patrimoine de leurs clients.

« Nous sommes heureux de nous associer à Norrep Capital Management Ltd pour le lancement de ce nouveau programme de prêts à l’investissement dans le cadre d’une alliance de distribution » a déclaré Donald King, premier vice-président, Distribution à B2B Banque. « Cette entente permet aux conseillers d’offrir à leurs clients l’accès aux fonds communs de placement de Norrep à des taux d’emprunt réduits. Nous sommes fiers d’offrir des programmes de prêts innovateurs tels que celui-ci, qui concilient d’excellents produits et services à des taux privilégiés. »

À propos de Norrep Capital Management Ltd.

Depuis plus de 20 ans, Norrep Capital Management Ltd. figure parmi les chefs de file au Canada en matière de produits d’investissement gérés activement. Grâce à une équipe interne de gestionnaires de portefeuille et une gamme de fonds gérés activement, Norrep s’est vu décerner plusieurs distinctions pour souligner son succès en matière de placements. Norrep Capital Management Ltd. est une société canadienne de placements avec des bureaux à Calgary et à Toronto. Veuillez visiter le site http://www.norrep.com pour de plus amples renseignements sur Investissements Norrep.

À propos de B2B Banque

B2B Banque est un important fournisseur de produits bancaires à plus de 27 000 conseillers financiers et courtiers partout au Canada. Par l’intermédiaire des réseaux professionnels de conseillers et de courtiers, B2B Banque offre une vaste gamme de produits et de services aux consommateurs, y compris des prêts investissement, des prêts REE et des prêts CELI, des prêts hypothécaires, des CPG, des services bancaires, ainsi que des comptes d’investissement et autres services connexes offerts par l’entremise de B2B Banque Services de courtiers. C’est avec fierté que B2B Banque se consacre à répondre aux besoins de ses clients, et elle continue d’offrir des solutions et des produits innovateurs qui aident les conseillers financiers et les courtiers à établir des relations fructeuses avec leurs clients. B2B Banque est une banque de l’annexe 1 qui compte à son actif 13,3 milliards de dollars en dépôts de particuliers, 12,3 milliards de dollars en prêts (hypothécaires et autres) et 24,7 milliards de dollars en actifs sous gestion. B2B Banque est membre d’associations sectorielles au service de la communauté financière et est également membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://b2bbanque.com.