Novo aplicativo e serviços Creditinfo usam a plataforma de identidade ShoCard baseada em cadeia de blocos para maximizar a privacidade do usuário e autenticar os dados da verificação de crédito

ShoCard, principal sistema de gestão de identidade (identity management system – IMS) baseado em cadeia de blocos, juntamente com a Creditinfo, principal provedor de serviços para soluções de gestão de informação de crédito e de risco em todo o mundo, anunciaram hoje a integração do ShoCard IMS no novo aplicativo Creditinfo. O aplicativo viabiliza que indivíduos retomem suas identidades e obtenham informação de crédito que possam ser compartilhados com terceiros, e verificar as identidades com prova da certificação usando a cadeia de blocos. Com a integração da ShoCard Identity Platform, a Creditinfo viabiliza que os consumidores compartilhem sua informação de crédito com instituições financeiras em todo o mundo, sem a necessidade de acesso central o gestão dos dados que poderiam violar as leis de proteção de privacidade do país. Além disso, os dados do consumidor não são armazenados centralmente nem replicados no sistema, e isso elimina a vulnerabilidade de hacking.

“O hack que ocorreu na Equifax, juntamente com as violações constantes de dados de informação pessoalmente identificável (personally identifiable information – PII) em todas as indústrias, são exemplos da necessidade de uma nova solução para proteção dos dados mais sigilosos dos consumidores e dos clientes”, disse Alexander Novoselov, Dirigente de FinTech Innovation da Creditinfo. “Com a incorporação da tecnologia baseada em cadeia de blocos do ShoCard, os dados PII permanecem com o usuário e são verificados por meio da cadeia de blocos, oferecendo para os nossos usuários o maior controle possível da informação, eliminando grandes bancos de dados de pontuações de crédito e outras informações privadas, um foco essencial para os hackers”.

A inscrição e início do processo para os clientes do Creditinfo é simples. Após baixar o aplicativo Creditinfo, o usuário tira uma foto do passaporte, envia as credenciais de identidade para o Creditinfo, e salva as informações para criar um registro de validação na cadeia de blocos do usuário. Após a confirmação, assinatura e criptografia da identidade do usuário, os dados de pontuação de crédito são transferidos para o consumidor por meio do aplicativo, onde são misturados, assinados e certificados na cadeia de blocos pelo Creditinfo para verificar a autenticidade da informação de crédito passada para o usuário. O decodifica os dados para visualização do usuário que tem a opção de compartilhar a informação com outros usuários ou serviços por meio de um código QR ou Bluetooth.

“O ShoCard acredita que a tecnologia de cadeia de blocos é a evolução da gestão de identidade para consumidores e empresas, e criamos soluções para a utilização da cadeia de blocos como uma viga imutável que nunca armazena PII nos nossos serviços”, disse Armin Ebrahimi, CEO e fundador do ShoCard. “A nossa visão é eliminar o legado de vulnerabilidades que expõem os dados aos hackers, e remover a fricção para o melhor compartilhamento dos dados com diferentes entidades, tais como consumidores, bancos e provedores de informação de crédito, para paz de espírito dos consumidores e dos acionistas de tais empresas”.

Ebrahimi fará uma apresentação no Creditinfo Global Forum (www.globalforum.creditinfo.com/) na quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017 para falar do ShoCard e sobre como a tecnologia de cadeia de blocos está revolucionando a gestão da identidade.

Para mais informação sobre as soluções do ShoCard, visite https://shocard.com/.

Para mais informação sobre a Creditinfo, visite www.creditinfo.com.