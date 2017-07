Onze policiers ont reçu la Médaille d’honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

MONTRÉAL, July 18, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Onze policiers se sont valu la Médaille d’honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire de 2017, grâce à leur dévouement, leur courage, leur travail d’équipe et les technologies modernes d’application de la loi qu’ils ont utilisées. Les médailles ont été remises par l’Association des banquiers canadiens lors de la conférence annuelle de l’Association canadienne des chefs de police.

Projet Royal – Gendarmes-détectives Michael Kelly et Timothy Trotter, Service de Police de la Ville de Toronto

À l’hiver 2016, les gendarmes-détectives Michael Kelly et Timothy Trotter, du Service de police de la Ville de Toronto, ont découvert l’existence d’activités de fraude et de blanchiment d’argent perpétrées en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. La valeur des produits de la criminalité provenant de ces activités est estimée à des dizaines de millions de dollars.

Les deux policiers ont lancé le Projet Royal en vue d’identifier les individus impliqués dans ce réseau, de comprendre leurs relations les uns avec les autres, et de découvrir la portée réelle de leurs activités criminelles.

L’enquête assidue des gendarmes-détectives Kelly et Trotter a permis l’arrestation de cinq des criminels et le démantèlement d’un réseau de fraude ayant causé d’importants dommages aux institutions financières canadiennes. Le reste des membres de cette organisation ont été mis en examen par diverses autorités policières internationales.

Affaire Bayfield – Service régional de police de York, Service de police de la Ville de Toronto, Service de police de la Ville de Belleville, Service régional de police de Halton et Service de police de la Ville de Cobourg (récompense de groupe)

Des enquêtes conjointes entre les services de police de York, Toronto, Belleville, Halton et Cobourg ont mené à l’arrestation d’un braqueur de banque qui, seul, a attaqué sept banques dans le Sud de l’Ontario.

Grâce à la coordination efficace entre les cinq services de police, les policiers ont pu garder trace du suspect jusqu’au 4 avril 2016, lorsqu’une paire de lunettes a été récupérée sur les lieux du crime à Burlington, en Ontario. Les renseignements ainsi obtenus ont permis d’identifier catégoriquement le suspect, soit Zak Bayfield, 40 ans. Ce dernier a avoué ses crimes et admis en avoir planifié d’autres.

Voici les récipiendaires de cette récompense de groupe : Détective Alec Tompras (Service régional de police de York), Gendarme-détective Dan Moore (Service régional de police de York), Détective Sebastian Cultrera (Service régional de police de York), Gendarme-détective Paul Mills (Service de police de la Ville de Toronto), Détective Steve Smith (Service de police de la Ville de Toronto), Détective Joe Matys (Service de police de la Ville de Toronto), Sergent-détective Pat Kellar (Service de police de la Ville de Belleville), Gendarme-détective Alan MacEwan (Service régional de police de Halton), et Gendarme-détective Amy Sharpe (Service de police de la Ville de Cobourg).

Citation de l'ABC

« Au Canada, le nombre de braquages de banque est en baisse marquée au fil du temps. Il s’agit du résultat à la fois des mesures dissuasives prises par les banques et de l’excellent travail accompli par les forces de l’ordre pour arrêter les criminels », a annoncé Malcolm Chivers, Directeur, Sécurité d’entreprise, de l’Association des banquiers canadiens. « Ces médailles sont notre façon de célébrer la relation entre les banques et les forces de l’ordre et de reconnaître l’excellent travail des policiers dans la prévention, la détection et la répression du crime financier. »

À propos de la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à 259 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve d'une remarquable bravoure, de dévouement et d'autres réalisations dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada.

À propos de l’Association des banquiers canadiens

L’Association des banquiers canadiens représente 64 banques membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada, et leurs 280 000 employés. L’ABC préconise l’adoption de politiques publiques efficaces, favorisant le maintien d’un système bancaire solide et stable au profit des Canadiens et de l’économie canadienne. Également, l’Association encourage la littératie financière pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de finance et collabore avec les banques et les services de police en vue de contribuer à la protection des clients contre le crime financier et de sensibiliser à la fraude. www.cba.ca

