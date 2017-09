Ordinateurs pour l’excellence Canada célèbre la livraison de 1.5 million d’ordinateurs par le programme OPE du gouvernement du Canada

TORONTO, 29 sept. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — « La livraison par le programme OPE de 1.5 million d’ordinateurs remis à neuf à des écoles, des bibliothèques, des communautés autochtones et des ménages à faibles revenus est un événement marquant qui a eu un impact décisif dans la vie de plusieurs Canadiens ces 24 dernières années. Cette réalisation résulte du travail assidu de 13 partenaires OPE provinciaux et territoriaux affiliés dont nous saluons l’engagement. »

En ce 150e anniversaire de la Confédération canadienne, Toby Harper Merrett, directeur général de CFSC-OPEC, est heureux de célébrer aujourd’hui le 1,5 millionième ordinateur livré par l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

« Je félicite toutes les personnes qui participent au programme des Ordinateurs pour les écoles d’avoir atteint ce jalon important, » a déclaré le ministre Bains. « Nous soulignons aujourd’hui une étape importante de plus vers la création d’une culture axée sur l’innovation qui soutiendra la croissance de l’emploi et qui sera garante de notre réussite à l’ère numérique. Il est particulièrement important qu’un plus grand nombre de femmes et de membres d’autres groupes sous-représentés acquièrent les compétences numériques qui seront exigées par les emplois de demain. S’il veut réussir, le Canada doit tirer le maximum des talents de chacun de ses citoyens. »

Depuis 1993, le programme OPE contribue à répondre à la demande en technologie des communautés et des salles de classe canadiennes. « Participer à tous les secteurs de l’économie dépend de la capacité des Canadiens à adopter et assimiler les technologies numériques et d’y avoir accès, à se connecter à Internet et développer les compétences numériques qui jouent désormais un rôle essentiel dans la participation économique. »

« Alors que la croissance du programme se poursuit, celui-ci se fie plus que jamais au soutien des entreprises donatrices de technologie. » Historiquement, le tiers des ordinateurs remis à neuf par le programme proviennent du gouvernement fédéral, le tiers des gouvernements provinciaux et territoriaux, et le dernier tiers du secteur privé.

À propos du programme OPE

OPE est un programme national qui remet à jour des ordinateurs donnés par des organisations gouvernementales, des entreprises privées et des donateurs individuels pour l’usage des écoles, des bibliothèques, des organismes d’apprentissage sans but lucratif enregistrés et des communautés autochtones.

À propos d’OPEC

Ordinateurs pour l’excellence Canada (CFSC-OPEC) est une organisation à but non lucratif établie en 2005 qui soutient le programme Ordinateurs pour les écoles (OPE) d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et ses impacts prévus en inclusion numérique et en développement économique. Les services de CFSC-OPEC reposent sur les quatre piliers du marketing et des communications, du développement de partenariats, de la gestion de projets et de la planification stratégique.

