Orion Biotechnology Canada宣布与南京大学合作

加拿大渥太华, March 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Orion Biotechnology Canada，专注研发针对慢性病和危及生命的疾病的新型治疗药物，今日宣布与南京大学公共卫生研究中心（CPHR）和生命分析化学国家重点实验室（SKLAC）达成战略合作伙伴关系。该合作关系将专注于支持Orion在中国生物制药解决方案的开发，其中包括该公司独特的多用途杀菌剂候选药物（OB-001） – 一种非抗逆转录病毒杀菌剂，兼具避孕及预防HIV感染的功能。

“我们非常高兴能与南京大学合作，这是中国顶尖的学术中心之一，”Orion总裁兼首席执行官Mark Groper如是说。 “Orion致力于为中国市场寻找并开发解决方案。我们与南京大学的合作伙伴关系是我们在中国迈出的重要一步，我们期待与之发展牢固的互利关系。“Orion与全球领先的大学和研究机构建立了一系列合作关系，以便更快速地识别并为新出现的健康问题开发新疗法。

南京大学的SKLAC和CPHR将与Orion在R&D，临床前研究和新药注册等领域展开合作。SKLAC教授兼副主任Allen Wu博士对此合作表示乐观和兴奋。“学院和企业合作有助于缩小基础科学研发与商业应用之间的差距。我们很高兴能够与Orion这个非常有前景的生物技术公司合作，这家公司拥有出色的管理团队和强大的研发团队。我们的合作将由Orion独特的艾滋病预防解决方案开始。这在中国是一个日益增长的未满足的医疗需求。

关于Orion Biotechnology Canada, Ltd.

Orion Biotechnology Canada Ltd是一家私人控股的制药公司，其创立宗旨是通过成功治疗和预防最严重的慢性疾病和威胁生命的疾病，从而大幅度改善全球人口的健康状况。自2011年以来，Orion一直基于世界各地发现的新型配方来开发各式各样的潜在产品。我们与全球不同机构和专家紧密合作，继续推进迅速发现值得期待的新疗法。通过在北美、欧洲和亚洲的运营，Orion集合了一些世界领先研究机构的创新技术，例如Mintaka Research Foundation和南京大学公共卫生研究中心。有关更多信息，请访问www.orionbiotechnology.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性信息，反映了Orion目前对未来事件的预期。前瞻性信息基于许多假设，并受到一系列风险和不确定性的影响，其中许多超出Orion的掌控能力，并可能导致实际结果和事件与这些前瞻性信息的披露或暗示大不相同。这些前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止，除非适用法律明确要求，否则无论是由于新信息、未来事件或者其他原因，Orion都不会承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

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