Orion Biotechnology Canada宣布完成500万美元融资

渥太华, March 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Orion Biotechnology Canada Ltd今天宣布已于去年年底完成了500万美元的定向发行融资。“我们很高兴在这个高速扩张期间获得了这些财务资源。通过这次融资，Orion作为一家私营公司能够继续发展其越来越多的研发中创新产品，包括扩大我们的基础设施和人力资源，也证明了外界认同公司的研发中产品的独特价值主张，包括生殖健康、肿瘤和多发性硬化症等方面的候选药物，” 总裁兼首席执行官Mark Groper说到。

Orion是一家致力于开发创新方法来解决严重健康问题的研发机构，其中最好的例子就是该公司的杀菌剂候选产品OB-001，该产品正在被评估作为避孕胶的效果，它也可以阻止艾滋病毒（HIV）的传播。 Orion首席科学官Ian McGowan博士说：“这是一款潜力巨大的独特产品。 抗逆转录病毒杀菌剂候选产品具有抗HIV的活性，在某些情况下也具有抗HSV-2活性，但是缺乏避孕的效力。相比之下，Orion这个独特的非抗逆转录病毒产品具有防止艾滋病毒感染和受孕的潜力，无需进行自愿的艾滋病毒感染咨询和检测。毫无疑问，这样的产品将成为生殖健康医疗用品的重要新力军。”

Orion Biotechnology Canada Ltd.创始人兼董事长Rudolf Bom表示：“Orion Biotechnology示范了世界级科学与具有企业家精神且经验丰富的投资者携手所能实现的令人振奋的创新成果。现在Orion能够快速推进其多项创新解决方案进入临床市场。”

关于Orion Biotechnology Canada, Ltd.

Orion Biotechnology Canada Ltd是一家私人控股的制药公司，其创立宗旨是通过成功治疗和预防最严重的慢性疾病和威胁生命的疾病，从而大幅度改善全球人口的健康状况。自2011年以来，Orion一直基于世界各地发现的新型配方来开发各式各样的潜在产品。我们与全球不同机构和专家紧密合作，继续推进迅速发现值得期待的新疗法。通过在北美、欧洲和亚洲的运营，Orion集合了一些世界领先研究机构的创新技术，例如Mintaka Research Foundation和南京大学公共卫生研究中心。有关更多信息，请访问www.orionbiotechnology.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性信息，反映了Orion目前对未来事件的预期。前瞻性信息基于许多假设，并受到一系列风险和不确定性的影响，其中许多超出Orion的掌控能力，并可能导致实际结果和事件与这些前瞻性信息的披露或暗示大不相同。这些前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止，除非适用法律明确要求，否则无论是由于新信息、未来事件或者其他原因，Orion都不会承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

联系人： Ross MacLeod

Orion Biotechnology

Canada Ltd

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