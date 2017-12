Osisko débute un programme de forage à Osborne-Bell

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – 14 déc. 2017) - Minière Osisko inc. (TSX:OSK) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que les travaux de forage ont débuté avec deux foreuses sur le gîte aurifère d’Osborne-Bell, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton de Quévillon, région d’Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Situé à 17 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Quévillon et à 112 kilomètres à l’ouest du gîte aurifère du Lac Windfall, le gîte Osborne-Bell fait partie du projet Quévillon d’Osisko, un portefeuille de propriétés totalisant 2 160 kilomètres carrés et englobant près d’une trentaine d’indices aurifères connus. Une carte montrant l’emplacement du gîte et du projet est disponible sur notre site web à l’adresse : www.miniereosisko.com.

Le programme de forage de 50 000 mètres permettra de réévaluer les ressources historiques du gîte Osborne-Bell et de vérifier des cibles d’exploration régionale sur le projet Quévillon. Le gîte Osborne-Bell a fait l’objet d’importants travaux de forage historiques et Osisko prévoit réviser et redécrire les carottes de forage dans le cadre du programme en cours.

Par ailleurs, la Société réalise actuellement un levé magnétique à haute définition de 27 000 kilomètres et un levé aéroporté de type V-TEM de 5 400 kilomètres sur le projet Quévillon.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Mathieu Savard, B.Sc., géo. (OGQ 510), vice-président, Exploration – Québec, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos du gîte aurifère Osborne-Bell

Le gîte aurifère Osborne-Bell est situé à 15 km au nord-ouest de Lebel-sur-Quévillon et à 115 km à l’ouest du gîte aurifère du Lac Windfall. Une estimation de ressources a été réalisée par Minéraux Maudore Ltée sur le gîte aurifère Osborne-Bell le 26 octobre 2012 (voir communiqué du 29 octobre 2012 à l’adresse www.sedar.com), laquelle faisait état de ressources minérales indiquées de 8 463 800 tonnes à une teneur de 2,0 g/t Au pour 546 299 onces et de ressources minérales présumées de 8 115 800 tonnes à 4,8 g/t Au pour 1 258 990 onces. Lors de l’acquisition du gîte aurifère Osborne-Bell de Restructuration Deloitte en mars 2017, Osisko a eu accès à des renseignements confidentiels indiquant que l’estimation de ressources minérales historique pour le gîte aurifère Osborne-Bell pourrait être sensiblement réduite. Osisko a l’intention d’explorer le projet Quévillon et de concrétiser le potentiel du projet Quévillon récemment acquis ainsi que celui du gîte aurifère Osborne-Bell.

Pour de plus amples détails à propos de l’estimation des ressources minérales de 2012, les principales hypothèses, les paramètres et les méthodes utilisées pour estimer les ressources minérales présentées pour le gîte aurifère Osborne-Bell sur la propriété Comtois, le lecteur est prié de consulter le rapport technique intitulé « 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate – Osbell Deposit, Comtois Property », avec une date d’effet au 26 octobre 2012, déposé sur SEDAR le 7 décembre 2012 sous le profil d’émetteur de Minéraux Maudore Ltée à l’adresse www.sedar.com.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 3 300 kilomètres carrés), en plus d’une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l’Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l’Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l’ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord du Québec et de l’Ontario. Osisko demeure bien financée avec environ 190 millions de dollars en trésorerie et en placements.

Mise en garde à l’égard des renseignements prospectifs

