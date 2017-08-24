PayByPhone任命Francis Dupuis为新任首席执行官

不列颠哥伦比亚省温哥华, Aug. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — 移动停车支付的全球领军者PayByPhone今日宣布任命Francis Dupuis为总裁兼首席执行官，相关任命于2017年8月23日起生效。在该公司任职三年半并取得辉煌成就的前任总裁兼首席执行官Kush Parikh已卸任。在PayByPhone任职期间，Kush领导公司实现盈利、建立了以终端客户为中心的企业文化，并且在推动Volkswagen Financial Services收购该公司的过程中发挥了关键作用。

Volkswagen Financial Services AG并购和投资管理主管Stefan Imme表示：“凭借在软件行业积累的逾20年经验及深厚的产品背景，Francis正是我们进一步发展国际停车市场及锐意创新所需的领导人。”

PayByPhone高管团队的资深成员Francis在公司发展的关键时期接过帅印。在这个智能停车和智能城市建设遍地开花的时代，PayByPhone最近被Volkswagen Financial Services AG收购将向PayByPhone团队提供进军汽车行业的千载难逢良机。

Francis Dupuis表示：“我们有机会发扬我们的创新历史及继续推动停车行业的转型，我对此倍感振奋。我们已经作好了最充分的准备，以实现业务的发展，发挥其最大潜力。”

关于PAYBYPHONE

PayByPhone是世界上增长最快的移动支付公司之一，每年处理超过3.25亿美元支付交易。通过公司的移动网站、智能手机和智能手表应用程序，PayByPhone帮助数百万名客户快捷安全地支付停车费，而无需排队交费、随身携带零钱或承担高额罚款的风险。

CONTACT: Thomas Nguyen，营销经理 tnguyen@paybyphone.com