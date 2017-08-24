PayByPhone任命Francis Dupuis為新任執行長

卑詩省溫哥華, Aug. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — 行動支付停車費的全球領導者PayByPhone今天宣佈任命Francis Dupuis為總裁兼執行長，從2017年8月23日起生效，而在該公司任職三年半並創下輝煌成就的前任總裁兼執行長Kush Parikh則就此卸任。Kush在PayByPhone任職期間領導公司創造盈利、建立以終端客戶為中心的企業文化，並且在公司推動Volkswagen Financial Services收購該公司的過程中發揮了關鍵作用。

Volkswagen Financial Services AG併購和投資管理主管Stefan Imme表示：「Francis在軟體行業積累逾20年的經驗及深厚的產品背景，正是我們進一步發展國際停車市場及銳意創新所需的領導人。」

久任PayByPhone高階主管團隊的Francis，在發展的關鍵時期接掌公司。在這個智能停車和智能城市建設遍地開花的時代，PayByPhone最近由Volkswagen Financial Services AG收購，為PayByPhone團隊提供進軍汽車業的千載難逢良機。

Francis Dupuis表示：「我們有機會發揚我們的創新歷史並持續推動停車業轉型，我對此倍感振奮。我們已經做足準備，要壯大業務、發揮企業最大潜力了。」

關於PAYBYPHONE

PayByPhone是世界上成長最快的行動支付公司之一，每年處理超過3.25億的支付交易。透過公司的行動網站、智能手機和智能手錶應用程式，PayByPhone幫助數百萬名客戶以快速安全的方式支付停車費，免除排隊繳費、需隨身攜帶零錢或承擔巨額罰款的風險。

CONTACT: Thomas Nguyen，行銷經理 tnguyen@paybyphone.com