PayByPhone nomeia Francis Dupuis como novo CEO

VANCOUVER, British Columbia, Aug. 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — A PayByPhone, líder global em pagamentos de estacionamento via dispositivos móveis, anunciou hoje que nomeou Francis Dupuis como Presidente e Diretor Executivo a partir de 23 de agosto de 2017. Kush Parikh, ex-Presidente e ex-CEO, demitiu-se do cargo após seu bem-sucedido mandato de 3 anos e meio na empresa. Durante sua passagem pela PayByPhone, Kush deu lucratividade à empresa, estabeleceu forte ênfase nos clientes finais e foi essencial na venda revolucionária da empresa para a Volkswagen Financial Services.

“Com mais de 20 anos de experiência no setor de software e um vasto histórico de produtos, Francis é exatamente o tipo de líder de que precisamos para crescer e inovar ainda mais no mercado de estacionamentos em escala internacional”, disse Stefan Imme, Chefe de F&A e Gerenciamento de Investimentos na Volkswagen Financial Services AG.

Francis, membro de longa data da equipe executiva da PayByPhone, assume as rédeas em um momento crucial da empresa. A recente aquisição da PayByPhone pela Volkswagen Financial Services AG oferece à equipe da PayByPhone acesso sem precedentes à indústria automotiva no momento em que iniciativas de estacionamentos e cidades inteligentes estão em alta.

“Estou bastante animado com a oportunidade que temos de construir nossa história de inovação e continuar a impulsionar a transformação da indústria do estacionamento”, disse Francis Dupuis. “Estamos absolutamente preparados para desenvolver a empresa em todo o seu potencial.”

SOBRE A PAYBYPHONE

A PayByPhone é uma das empresas de pagamentos via dispositivos móveis que crescem mais rápido no mundo, processando mais de US$ 325 milhões em pagamentos anualmente. Através dos aplicativos para web, smartphone e smartwatch da empresa, a PayByPhone ajuda milhões de consumidores a pagar o estacionamento de modo fácil e rápido sem o inconveniente de esperar em uma fila, ter que andar com dinheiro trocado ou arriscar pagar altas multas.

