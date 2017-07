Pediapharm annonce l’attribution d’options d’achat d’actions

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 27 juillet 2017) –

Pediapharm Inc. (« Pediapharm » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:PDP) annonce que son conseil d’administration (le « conseil ») a approuvé l’attribution de 975 000 options d’achat d’actions à certains administrateurs, dirigeants et employés de la Société. Les options émises sont assorties d’un prix d’exercice unitaire de 0,30 $ et d’une durée de 10 ans. De plus, les dispositions d’acquisition des options varient, de sorte qu’elles sont acquises sur 2 ou 4 ans. Le conseil a également approuvé l’attribution de 100 000 options d’achat d’actions à Direct Financial Strategies and Communications Inc. Ces options sont assorties d’un prix d’exercice unitaire de 0,30 $ et d’une durée de 2 ans, et sont acquises sur 12 mois, à raison de 25 % par trimestre.

L’attribution des options est subordonnée à l’approbation des organismes de réglementation et de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Pediapharm

Pediapharm est la seule entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée en pédiatrie. Elle a pour mission de commercialiser des produits pédiatriques novateurs visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants au Canada. Depuis sa création en 2008, Pediapharm a conclu de nombreux accords commerciaux avec des partenaires du Canada et d’autres pays. Son portfolio de produits innovateurs compte notamment NYDAß┤╣ß┤░, un traitement révolutionnaire des poux de tête; EpiCeramß┤╣ß┤░, une crème non stéroïdienne pour le traitement de l’eczéma; la suspension de naproxen, utilisée dans le traitement de la douleur et de l’inflammation causées par diverses affections, dont l’arthrite juvénile; RupallMC, une innovation dans le traitement médical des allergies avec un mode d’action unique; les gouttes auriculaires OtixalMC, qui sont les premières et les seules fabriquées à partir d’une combinaison d’antibiotique et de stéroïde offertes en doses unitaires stériles sans agent de conservation; ainsi que CuvposaMC, pour la sialorrhée grave, qui est présentement sous réserve de l’approbation de Santé Canada.

