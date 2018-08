Petro-Canada invite les Canadiens à être « Fièrement d’ici » dans le cadre de sa nouvelle campagne de marketing

CALGARY, Alberta, 07 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a dévoilé publiquement aujourd’hui sa nouvelle plateforme de marque, invitant les Canadiens à être ” Fièrement d’ici ” (” Live by the Leaf ” en anglais).

Les clients verront la nouvelle marque aux établissements Petro-Canada à l’échelle du pays, et dans le cadre d’une nouvelle campagne publicitaire en ligne, à la télévision et dans les médias sociaux. Axé sur les gens, le slogan ” Fièrement d’ici ” racontera l’histoire des gens d’ici – clients, associés, partenaires et employés.

” “Fièrement d’ici” reflète notre profond engagement envers ce pays, a indiqué Kris Smith, vice-président directeur, Aval. Il donne vie à notre raison d’être qui consiste à honorer fièrement les valeurs propres aux Canadiens et à permettre aux gens d’aller de l’avant, vers ce qui compte le plus pour eux. “

La stratégie de la marque et la campagne créative qui en découle sont fondées sur des recherches indiquant que les Canadiens prennent de plus en plus de décisions conscientes à propos des marques qu’ils soutiennent et considèrent ce qui compte réellement pour une entreprise au moment de prendre des décisions d’achat.

” “Fièrement d’ici” est plus qu’un simple slogan; c’est notre cri de ralliement auprès des Canadiens qui appuiera nos efforts de marketing et de communications pour les années à venir, a déclaré Kris Smith. Nous voulons montrer aux Canadiens que ce qui nous unit est bien plus vaste que l’endroit où l’on vit. “

Petro-Canada influence la vie de plus de 900 000 Canadiens chaque jour par le biais de son réseau composé de plus de 1 780 établissements de ventes au détail et de ventes en gros au Canada – des plus grandes villes aux plus petites communautés. En tant que plus importante société énergétique intégrée du Canada, Suncor mène des activités à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de l’extraction responsable des ressources jusqu’aux clients à la pompe.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite presque 1 500 stations-service et 280 établissements de vente en gros Petro-Pass à l’échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l’occasion d’accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d’être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour plus d’information, visitez petro-canada.ca.

Pour plus d’information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

Pour plus d’information sur Petro-Canada, visitez notre site Web à petro-canada.ca, suivez-nous sur Twitter @petrocanada.

