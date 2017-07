Pétrolia annonce la reprise des travaux sur Bourque

QUÉBEC, QUÉBEC–(Marketwired – 19 juillet 2017) - Pétrolia inc. (TSX CROISSANCE:PEA) est heureuse d’annoncer la reprise des travaux sur les puits de Bourque 1 et 3. En effet, le 18 juillet les équipements sont arrivés sur le site et les travaux ont repris ce matin. Les opérations suivantes seront réalisées :

Reprendre l’essai de production/nettoyage du puits Bourque HZ No 1 R1 par le pistonnage des fluides avec un tube enroulé (Coiled Tubing) et de l’azote (Nitrogen) pour mieux quantifier la productivité du réservoir, prendre un échantillon de fond (PVT) à l’état statique et vérifier le régime de pression.

Reprendre l’essai de production/nettoyage du puits Bourque HZ No 3 par le pistonnage des fluides avec un tube enroulé (Coiled Tubing) et de l’azote (Nitrogen).

Rappelons que les travaux menés à l’automne 2016 sur ces deux puits ont confirmé la présence de gaz et de pétrole dans le réservoir. Ces travaux permettront donc de cumuler des données qui serviront à préparer les prochaines étapes, soit la complétion et l’éventuelle mise en production de ces deux puits.

Le comité de suivi citoyen de Murdochville, composé de trois représentants des citoyens de Murdochville, d’un représentant des associations de chasse, d’un représentant de la MRC de la Côte-de-Gaspé, ainsi que des maires des municipalités concernées, a été informé de la suite des opérations sur ces puits.

À propos de Pétrolia

Pétrolia est une société d’exploration pétrolière et gazière junior québécoise qui possède des intérêts sur un territoire de plus de 16 000 km², soit près de 23 % du territoire québécois sous permis Pétrolia est un leader dans la recherche pétrolière et gazière au Québec et sa vision est de produire des hydrocarbures d’ici, par des gens d’ici, pour ici. Les dimensions sociales et environnementales sont au cœur des préoccupations et de la démarche d’exploration de Pétrolia. Via sa filiale Investissement PEA Inc., Pétrolia détient 21,7 % des intérêts de la société en commandite Hydrocarbures Anticosti S.E.C. et sa filiale Pétrolia Anticosti inc. est l’opérateur de son projet sur l’île d’Anticosti. Pétrolia a 108 399 683 actions émises et en circulation Pétrolia a 108 399 683 actions émises et en circulation.

