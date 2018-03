PHOTOS : L’athlète olympique Gus Kenworthy retrouve Beemo, le chiot sauvé d’un élevage de viande canine en Corée du Sud qu’il va adopter

MONTRÉAL, 20 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Humane Society International a sauvé plus de 80 chiens d’un élevage de viande canine en Corée du Sud grâce au soutien généreux de la Fondation Familiale Eric S. Margolis. Les chiens sont maintenant arrivés au Canada et s’apprêtent à trouver des foyers pour la vie. Parmi ces chiens chanceux se trouve Beemo, qui a fait craquer le skieur acrobatique olympique américain Gus Kenworthy et son petit-ami Matt Wilkas lorsqu’ils ont visité l’élevage de viande canine avec HSI il y a deux semaines.

Gus et Ken ont retrouvé la petite Beemo au refuge d’urgence temporaire d’Humane Society International/Canada à Montréal, où les chiens rescapés recevront au cours des prochaines semaines les soins et l’attention dont ils ont désespérément besoin. La chienne, un croisement de jindo et de husky, vivait dans une propriété de la province de Gyeonggi-do, dans des températures négatives, lorsque le couple l’a remarquée.

Gus Kenworthy a déclaré : « Visiter cet élevage de viande canine en Corée du Sud a été une des expériences les plus déchirantes de ma vie. J’étais vraiment bouleversé de voir ces beaux animaux endurer des traitements si horribles, inhumains, et de savoir que sans l’intervention de HSI, ils auraient tous été tués de manière très brutale, puis mangés. J’ai un profond respect pour la Corée du Sud, mais je ne crois pas que la culture puisse être utilisée comme excuse à la cruauté envers les animaux. »

Le couple a fait le tour du refuge d’urgence de HSI/Canada pour revoir certains chiens qu’ils avaient rencontrés dans l’exploitation insalubre et couverte de neige maintenant à l’abri du danger, au chaud, et soignés par HSI. Les chiens sont de différentes races, notamment des croisements de mastiff, des jindos, des montagnes des Pyrénées, des huskies et des labradors. Mais Gus et Matt avaient particulièrement hâte de retrouver la petite Beemo, un croisement de jindo et de husky.

Gus Kenworthy a dit : « Lorsque nous étions dans l’élevage de viande canine, Matt et moi sommes immédiatement tombés en amour avec Beemo. Je l’ai prise dans mes bras et j’ai immédiatement su qu’elle allait venir vivre avec nous, et qu’on avait très envie de lui offrir une vie merveilleuse. C’est fantastique de la voir si loin de cette horrible cage. Mais en Corée du Sud, des millions de chiens souffrent encore. Si je peux sensibiliser le public, faire connaître le programme de fermeture des élevages de viande canine et montrer comment HSI travaille fort pour mettre fin à ce commerce, je suis heureux de participer, pour Beemo et pour tous ces magnifiques chiens. »

Rebecca Aldworth, directrice générale de HSI/Canada, a ajouté : « Nous sommes très reconnaissants envers les soutiens de HSI et la Fondation Familiale Eric S. Margolis d’avoir rendu cet important sauvetage possible. C’est tout simplement merveilleux de voir ces chiens enfin en sécurité au Canada. Mais ces fermetures d’élevages de viande canine sont un symbole encore plus fort : nous participons à prouver au gouvernement sud-coréen qu’il existe une solution viable pour mettre fin au commerce de la viande canine, et qu’elle profite aussi bien aux chiens qu’aux éleveurs. Nous espérons que le gouvernement sud-coréen pourra adopter ce modèle de transition pour mettre fin au commerce de la viande de chien en mettant en place un programme de transition dans tout ce secteur. »

Eric Margolis, fondateur de la Fondation Familiale Eric S. Margolis et important donateur pour ce sauvetage, s’est exprimé : « Lorsque je vois l’étendue de la cruauté qui existe dans le commerce de la viande de chien, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour y mettre un terme. Ces pauvres chiens ont trop longtemps enduré de terribles souffrances. Aujourd’hui, ils ont une deuxième chance et un avenir radieux. Je suis honoré d’aider HSI/Canada à redonner leur liberté à ces chiens méritants. »

Cette fermeture d’un élevage de viande canine a été rendue possible par le soutien généreux de la Fondation Familiale Eric S. Margolis et des partisans de HSI.

Chaque année, plus de 2,5 millions de chiens sont confinés dans des élevages de viande canine en Corée du Sud et destinés à la consommation humaine.

HSI aide à mettre fin à ce commerce brutal en montrant que son programme de fermeture des élevages de chiens est réalisable. HSI s’engage légalement auprès de l’éleveur à sauver ses chiens et à l’aider à mener une transition vers un nouveau moyen de subsistance plus humain. Jusqu’à présent, nous avons sauvé la vie de plus de 1300 chiens et nous avons fait connaître leurs histoires au monde entier.

