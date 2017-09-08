POET Technologies子公司DenseLight宣布推出新系列外腔窄线宽激光器

加州圣荷西, Sept. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — POET Technologies Inc. (“POET”) (OTCQX:POETF) (TSX Venture:PTK)今日宣布，其全资子公司DenseLight Semiconductors已推出具有更高性能的新系列外腔窄线宽(NLW)激光器产品。POET Technologies Inc.是光电设备设计、研发和制造商，包括应用于数据通讯和电信市场的光源、被动波导件和光学集成电路，而DenseLight是光感应应用高性能激光解决方案领域的创新提供商。相对于现有的BF系列ILM产品，封装于一体化激光模块(ILM)中的新NLW激光器能够提供更加丰富的功能。对比现有的产品，新系列产品的激光源拥有更低的相对强度噪声(RIN)，而且其低端产品整合了标准的连续波光源(BF9C)。高端模块将增添功率调谐功能，更低的RIN和更宽泛的温度范围(BF15)；旗舰产品将提供高度集成的BF18，其RIN更低，而且拥有“超宽”的可调谐范围。

DenseLight Semiconductors总裁兼总经理Rajan Rajgopal表示，“我们的新设计具有很高的扩展性，且其内部的混合集成电路设计是BF18的一项新特色，它能够提供当前传统NLW-ECL激光无法想象和实现的可调谐范围。DenseLight的新NLW功能和产品将成为公司业务能力的一块奠基石，能够让我们交付极具吸引力、适合现实感应环境的解决方案。”

新系列一体化激光模块的性能特点如下表所示：

产品型号 RIN (dB/Hz) 波长可调谐能力

(皮米) 光功率可调谐 运行案例温度

(摄氏度) 模块化功能 BF9C 150 不适用 有 0 至 60 无 BF15 155 80 有 0 至 70 有 BF18 160 > 300 有 0 至 60 有

新系列产品在提供卓越价值的同时还将带来更低的RIN(< – 150 dB/Hz)和窄线宽(<6 Khz)等重要特性。如今，其旗舰级产品BF18 ILM还能够提供“超宽的”波长可调谐能力> 300 皮米(pm)。

DenseLight的BF18产品相对于其他光纤激光器光源更具优势，因为它能够提供更好的RIN表现、卓越的边模抑制比(SMSR)和宽泛的调谐范围，公司认为这些参数将超越任何现有的传统外腔型激光器。公司相信，新激光器将成为行业的基石，有助于满足未来对可调谐能力和噪声表现迅速增长的需求。

新推出的产品主要针对广泛的通讯和感应应用市场，包括相干通信技术、激光干涉测量、激光雷达风场探测、长距离光纤、光纤阵列感应和声学感应。

DenseLight Semiconductors将于2017年9月6日至9日在中国国际光电博览会 （China International Optoelectronic Expo (CIOE)）（6展厅，6001/6002展台）展示其用于数据通讯和感应应用的全套标准组件，以及其兼容100G的CWDM和 LAN WDM多路复用解决方案。

关于POET Technologies Inc.

POET（平面光电技术）是光电和光子制造流程和产品开发商。光电集成是提升功能扩展和降低当前光电解决方案成本的关键。POET认为，公司的高级光电流程平台能够大幅提升能源效率、降低生产智能光学元件的组件成本和尺寸，后者是推动各大应用的引擎，这些应用包括数据中心、消费品和军事应用等。POET总部位于硅谷，其专利模块芯片流程在同一芯片上集成了数字、高速模拟信号和光信号设备，其设计初衷在于成为智能光学组件领域的行业标准。垂询详情，请访问www.poet-technologies.com。

股东联系人：

Shelton Group

Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com

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