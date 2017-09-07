POET Technologies子公司DenseLight宣布推出针对10G数据通讯和电信市场的雪崩光电二极管和光电接收二极管样品

加州圣荷西, Sept. 07, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — POET Technologies Inc. (“POET”) (OTCQX:POETF) (TSX Venture:PTK)今日宣布，其全资子公司DenseLight Semiconductors已开始推出针对10G数据通讯和电信市场的雪崩光电二极管(APD)和光电接收二极管(PIN)样品。POET Technologies Inc.是光电设备设计、研发和制造商，包括应用于数据通讯和电信市场的光源、被动波导件和光学集成电路，而DenseLight是光感应应用高性能激光解决方案领域的创新提供商。此外，DenseLight还已经开始提供适用于100G数据通讯应用的监控光电二极管(MPD)阵列产品的样品。MPD阵列提供适用于四通道应用的1 x4构架，并具有可调式间距。

APD与PIN产品的目标市场为GPON FTTx，专业用于光线路终端(OLT)和光纤网络单元(ONU)设备。DenseLight的解决方案有望提供比当前产品更具成本竞争力的替代品，同时满足在这些市场部署系统的客户对性能的需求。

APD和PIN产品均为顶部照明台面铟镓砷芯片。APD拥有30um的孔径，PIN则为40um。这两种产品均有三种填充（G-S-G）方案和一个双重填充版本。这些设备均已根据10Gb/s应用进行了优化。

主要特点：

APD

• 高带宽APD

• 暗电流 < 5nA

• 运行温度范围-40度至85度

• 响应率0.9W/A @ 1310nm & 1550nm

• 灵敏度 ~ -31dBm @ BER of 10-12

PIN

• 高带宽PINs

• 暗电流 < 5nA

• 运行温度范围-40度至85度

• 响应率0.9W/A @ 1310nm & 1550nm

DenseLight Semiconductors将于2017年9月6日至9日在中国国际光电博览会 （China International Optoelectronic Expo (CIOE)）（6展厅，6001/6002展台）展示其用于数据通讯和感应应用的全套标准组件，以及其兼容100G的CWDM和 LAN WDM多路复用解决方案。

关于POET Technologies Inc.

POET（平面光电技术）是光电和光子制造流程和产品开发商。光电集成是提升功能扩展和降低当前光电解决方案成本的关键。POET认为，公司的高级光电流程平台能够大幅提升能源效率、降低生产智能光学元件的组件成本和尺寸，后者是推动各大应用的引擎，这些应用包括数据中心、消费品和军事应用等。POET总部位于硅谷，其专利模块芯片流程在同一芯片上集成了数字、高速模拟信号和光信号设备，其设计初衷在于成为智能光学组件领域的行业标准。垂询详情，请访问 www.poet-technologies.com。

股东联系人：

Shelton Group

Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com

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