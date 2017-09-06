POET Technologies子公司DenseLight推出针对100G硅光学应用的高功率1310纳米分布式反馈激光器

加州圣荷西, Sept. 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — POET Technologies Inc. (“POET”) (OTCQX:POETF) (TSX Venture:PTK)今日宣布，其全资子公司DenseLight Semiconductors将于2017年第四季度初开始提供针对100G硅光学应用的高功率连续波1310纳米分布式反馈(DFB)激光器样品。POET Technologies Inc.是光电设备设计、研发和制造商，包括应用于数据通讯和电信市场的光源、被动波导件和光学集成电路，而DenseLight是光感应应用高性能激光解决方案领域的创新提供商。在此期间，DenseLight还将开始提供针对测试和测量、光时域反射、光学/生物医疗感应市场的长波长1650纳米DFB激光器样品。上述系列的DFB激光器由公司的新加坡无尘工厂生产，基于DenseLight专属的磷化铟(InP) 多量子阱(MQW)技术。这些DFB激光器是公司产品组合中最新的成员，其产品组合涵盖超辐射LED(SLEDs)、增益芯片、窄线宽光纤光栅(FBG)激光器和集成光模块。

鉴于对高带宽的需求不断增长，数据中心运营商正在积极地部署低成本、可扩展、单一模式光学100G收发器解决方案。此外，对带宽不断增长的需求也推动了公司部署测量系统的需求，以进行网络质量监控。为了满足不断增长的客户需求，DenseLight已经在产品组合中新添加了一系列非制冷型DFB激光器，最初的产品包括针对硅光学应用的高功率1310纳米激光器和针对测量应用的1650纳米激光器。DenseLight将在每个晶片或多级封装构架中植入这些激光器，从而在一系列苛刻的应用中提供最佳的性能，包括数据通讯、OTDR、分布式声学感应(DAS)和光谱（化学和气体）检测。

最初的样品规格预计为1310纳米和1650纳米，随后将推出1625纳米。1270纳米-1670纳米范围之内的其他标准波长产品预计将很快于此后面世。

高功率连续波长1310纳米DFB在各个温度下预计产生的峰值功率水平将达到60毫瓦，符合如今100G硅光学应用的要求。

其他DFB产品的主要特点包括：

非制冷型

运行温度 -5度至70度

光输出最低3毫瓦

0.20mW/mA @ 25C典型斜率效能

可搭配TO-56 非球面透镜、TO Pigtail 与14 Pin蝶形封装

DenseLight Semiconductors将于2017年9月6日至9日在中国国际光电博览会（China International Optoelectronic Expo (CIOE)）（6展厅，6001/6002展台）展示其用于数据通讯和感应应用的全系列标准组件，以及其兼容100G的CWDM和 LAN WDM多路复用解决方案。

关于POET Technologies Inc.

POET（平面光电技术）是光电和光子制造流程和产品开发商。光电集成是提升功能扩展和降低当前光电解决方案成本的关键。POET认为，公司的高级光电流程平台能够大幅提升能源效率、降低生产智能光学元件的组件成本和尺寸，后者是推动各大应用的引擎，这些应用包括数据中心、消费品和军事应用等。POET总部位于硅谷，其专利模块芯片流程在同一芯片上集成了数字、高速模拟信号和光信号设备，其设计初衷在于成为智能光学组件领域的行业标准。垂询详情，请访问www.poet-technologies.com。

股东联系人：

Shelton Group

Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com

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