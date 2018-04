Pour célébrer le Jour de la Terre, Nissan Canada étudie l’impact des véhicules électriques sur le monde où nous roulons

MISSISSAUGA, ON–(Marketwired – 19 avril 2018) – Le 22 avril marque le Jour de la Terre. Cet événement international, qui en est à sa 48e édition, est probablement la plus grande journée d’action citoyenne observée dans le monde entier.

Sensible à l’importance de cette journée pour les Canadiens, et à l’engouement grandissant pour les changements de mode de vie qui profitent à la fois à l’humain et à l’environnement, Nissan Canada a examiné l’impact des véhicules électriques sur le monde dans lequel nous roulons. L’infographie ci-dessous en présente divers effets financiers et écologiques.

Téléchargez l’infographie ici.

Quelques faits intéressants

Les véhicules électriques gagnent en popularité. S’ils représentent actuellement moins de 2 % des parts de marché, cette proportion ne peut qu’augmenter : par rapport à l’an dernier, les ventes ont bondi de 120 % en Ontario, et de 68 % au pays.

Les véhicules électriques contribuent non seulement à la santé de la planète, mais aussi à la santé du portefeuille! Au Canada, ils permettraient d’économiser en moyenne 1 936,80 $ par année – sur le carburant seulement. À cela s’ajoutent les programmes incitatifs des gouvernements provinciaux, qui représentent entre 5 000 $ et 14 000 $ d’économies par véhicule acheté.

Si seulement 10 % des Canadiens remplaçaient leur automobile par un véhicule électrique, la réduction des émissions de CO 2 équivaudrait à : planter 292 483 050 semis d’arbre et les laisser pousser pendant dix ans; recycler le contenu de 568 353 camions à ordures; couper l’alimentation électrique de 807 850 habitations pendant un an.

équivaudrait à :

Les considérations économiques et écologiques ne sont pas étrangères à la hausse continue des ventes. Devant cet essor des véhicules électriques, les meneurs de la catégorie – comme la très populaire Nissan LEAF – sont prêts pour une montée en flèche.

La Nissan LEAF 2018. Télécharger l’image ici. Des séquences vidéo sont présentées ici.

1 Statistique Canada, Environmental Protection Agency des États-Unis.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s’emploie à assainir l’environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile mondial offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l’exercice 2016, l’entreprise a vendu 5,63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d’affaires de 11,72 billions de yens. Durant l’exercice 2017, l’entreprise a lancé Nissan M.O.V.E. to 2022, un plan sur six ans qui vise à générer une hausse de 30 % des revenus annualisés, pour les porter à 16,5 billions de yens d’ici la fin de l’exercice 2022, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible cumulatif de 2,5 billions de yens. Dans le cadre de Nissan M.O.V.E. to 2022, l’entreprise entend consolider sa position de chef de file sur le marché des véhicules électriques, symbolisée par le véhicule entièrement électrique le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : Asie et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan emploie 247 500 personnes dans le monde et est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999. En 2016, Nissan a acquis une participation de 34 % dans l’entreprise Mitsubishi Motors. Aujourd’hui, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est la plus importante de l’industrie automobile, ses ventes combinées se chiffrant à plus de 10,6 millions d’unités pour l’année civile 2017.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Il existe 200 concessionnaires indépendants de Nissan, dont 45 qui agissent également comme concessionnaires de véhicules utilitaires Nissan et 42 détaillants INFINITI à travers le Canada. Pionnière de la mobilité zéro émission, Nissan est passée à l’histoire avec le lancement de la Nissan LEAF, premier véhicule entièrement électrique abordable et commercialisé à grande échelle. Ce modèle a reçu plusieurs récompenses internationales, notamment les prestigieux prix de Voiture européenne de l’année 2011 et de Voiture mondiale de l’année 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Nissan au Canada ainsi que sur la gamme complète des véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/4/18/11G150410/Images/2018_LEAF_01_41-3251484f6b68b1d8b8ff9a19fa0f37c8.jpg

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/4/18/11G150410/Images/Nissan_Leaf_Infographic_FR-77f05c0e2eadb1c28fa513d9710417d3.jpg

Pièce jointe disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/4/18/11G150410/Nissan_Leaf_Infographic_FR_FINAL-0e23d0cdac33b667bf27d29845d42b55.pdf