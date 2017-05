Pratt & Whitney Canada fabrica motor de número 100.000: Demonstrando foco contínuo na inovação

LONGUEUIL, QUEBEC–(Marketwired – May 2, 2017) –

A Pratt & Whitney Canada (P&WC) comemorou a fabricação do motor de número 100.000 este mês, uma prova da longevidade e liderança da P&WC no mercado aeroespacial global. A P&WC é uma subsidiária da United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

Atualmente a P&WC tem 60.000 motores em serviço operados por 12.300 clientes em mais de 200 países e territórios do mundo. Sua família de motores é usada na aviação em geral, turboélices regionais, aviação executiva, helicópteros civis e unidades de energia auxiliar (auxiliary power units – APUs), e um registro impressionante de 730 milhões de horas-voo.

A empresa tem um histórico vasto de inovação, incentivada por seus funcionários de categoria internacional e investimento de P&WC em tecnologia. A cada segundo, uma aeronave com motores P&WC levanta voo e aterrissa em algum lugar do planeta. Estes voos são importantes: missões humanitárias, serviços médicos de emergência, busca e salvamento, reunião de famílias, comércio e muito mais. Operadores em todo o mundo levam os motores P&WC de volta para casa nas instalações da P&WC para fazer a manutenção e reparos para a continuidade das suas missões.

O sucesso da P&WC é baseado em inúmeras conquistas de todas as suas 14 famílias de motores:

-- O motor PT6A ajudou a definir a Aviação Geral e trouxe uma nova geração de aeronaves pequenas rápidas/versáteis. Embora a tecnologia PT6A tenha capacitado 128 aplicações diferentes desde o lançamento, sua confiabilidade marco permitiu que o PT6A fosse o único motor a conquistar o status IFR de motor único para receita de passageiros na América do Norte, Austrália e, agora, Europa. -- A P&WC é líder do segmento de Turboélice Regional há mais de 30 anos com a família de motores PW100/150. -- Família de motores de helicópteros líder da P&WC com o PT6T Twin-Pac(R), o PT6B/PT6C, e o PW200/PW210. -- A P&WC foi pioneira do mercado de jatos executivos leves com o motor JT15D, redefinido com o motor PW500. O motor PW300, o cerne das aeronaves executivas de cabine pequena e grande, lançou a tecnologia de controle de motor final (FADEC) em jatos executivos, com tecnologias combustoras de baixa emissão, o PW600 levou a uma série de mudanças inovadoras na fabricação na P&WC, tal como conceito de linha. A mais recente adição aos motores turboélice da P&WC, o motor PurePower(R) PW800, mudou fundamentalmente o segmento de jatos executivos grandes, como o Gulfstream G500 e G600 de longo e ultra-longo alcance da próxima geração. O centro do PW800 é a tecnologia central durável, rigorosamente testada e compartilhada com os motores de de aeronaves comerciais premiadas PurePower Geared Turbofan(TM) da Pratt & Whitney. -- Lançamento de novo padrão de confiabilidade com sua frota de de unidades de energia auxiliar (APUs) PW901 da P&WC para vários jatos e turboélices de empresas aéreas regionais e aviões de fuselagem larga das principais empresas aéreas.

Nas próximas semanas e meses, a P&WC continuará a comemorar o seu marco de 100.000 motores, reconhecendo todas as famílias de produtos e muitas conquistas da jornada da P&WC.

Pratt & Whitney Canada

Fundada em 1928, a P&WC é uma líder global do setor aeroespacial que está formatando o futuro da aviação com seus motores de alta tecnologia confiáveis. Baseada em Longueuil, Quebec (Canadá), a P&WC é subsidiária da United Technologies Corp. A United Technologies Corp, baseada em Farmington, Connecticut, oferece sistemas e serviços de alta tecnologia para as indústrias de sistemas aeroespaciais e de construção em todo o mundo.

Nota para os editores

