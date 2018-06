Présentation de TransCanada lors de la Conférence de J.P. Morgan sur le secteur énergétique

CALGARY, Alberta, 15 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Communiqué de presse – M. Don Marchand, vice-président exécutif et directeur financier de la Société TransCanada (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada), fera une présentation lors de la Conférence de J.P. Morgan sur le secteur énergétique à New York le 19 juin 2018.

Une copie de la présentation sera disponible à l’adresse TransCanada.com/Events avant la présentation le jour de l’événement.

Forte de plus de 65 années d’expérience, la société TransCanada est l’un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d’énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus grands réseaux de transport de gaz naturel qui s’étend sur plus de 91 900 kilomètres (57 100 miles), exploitant presque tous les grands bassins d’approvisionnement gazier d’Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, grâce à une capacité de stockage de gaz de 653 milliards de pieds cubes. Grande productrice d’électricité indépendante, la société TransCanada possède environ 6 100 mégawatts de production d’énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l’exploitant de l’un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d’une longueur d’environ 4 900 kilomètres (3 000 miles), reliant les sources croissantes d’approvisionnement pétrolier à l’échelle du continent aux marchés et aux raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

