Prêt pour le chalet ? Économisez tout en protégeant l’environnement grâce au propane !

OTTAWA, 28 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — L’arrivée imminente du printemps signifie que la saison des patios et des barbecues n’est plus bien loin. Et rien n’est plus réjouissant que de partir pour le chalet après un long hiver pénible.

Pour plusieurs familles, une maison d’été est un investissement, au même titre qu’une résidence principale. Toute rénovation ou amélioration réalisée au chalet doit donc faire l’objet d’une réflexion préalable approfondie.

Si vous songez à augmenter le confort de votre résidence d’été et à réduire vos coûts d’énergie, voyez comment le propane peut vous permettre de chauffer et d’alimenter votre chalet.

En convertissant au propane votre système de chauffage au mazout, vous pourriez économiser jusqu’à 45 % en coûts d’électricité et réduire vos primes d’assurances en éliminant les risques de contamination liés aux fuites de mazout. Par ailleurs, le propane est meilleur pour l’environnement, puisqu’il permet de réduire annuellement les émissions de GES attribuable au chauffage de 38 %. Enfin, aucun investissement dans des infrastructures n’est nécessaire, car les fournisseurs de propane investissent dans leurs propres réseaux de stockage et de distribution.

Les caractéristiques uniques du propane font donc en sorte qu’il peut être utilisé partout et alimenter à peu près n’importe quoi. « Le propane est une source d’énergie à faible émission qui permet de chauffer les maisons et de produire de l’électricité pour tous les types d’appareils, des chauffe-eau aux sécheuses, en passant par les réfrigérateurs et les luminaires. Et il peut même servir de carburant dans les véhicules automobiles », explique la PDG de l’Association canadienne du propane, Nathalie St-Pierre.

« Si vous tenez compte de la fiabilité, des coûts, du rendement et de l’efficacité, le chauffage au propane surclasse à peu près tous les autres systèmes de chauffage domestique disponibles sur le marché, ajoute Mme St-Pierre. Passer au propane vous permet non seulement d’amortir rapidement votre investissement, mais aussi d’économiser de l’argent tout en profitant de vos escapades estivales au chalet. »

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane représente à l’échelle nationale une industrie en pleine croissance qui injecte plusieurs milliards de dollars dans l’économie du pays et emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit du matériel de formation pour l’industrie, offre un plan d’intervention d’urgence à ses membres et défend les intérêts de ces derniers et de l’ensemble de l’industrie du propane. L’ACP ne surveille pas le prix ou l’approvisionnement du propane, ne produit pas d’analyse sur ces sujets et ne commente pas les opérations d’entreprises individuelles.

CONTACT: Pour de plus amples renseignements, contactez Melissa Michaud, Gestionnaire, Événements, Communications et Relations avec les membres, à l’adresse melissamichaud@propane.ca ou au 613 683-2273.