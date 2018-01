Prevtec Microbia reçoit une autorisation de mise en marché du Coliprotec® F4 de la part du USDA

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 15 jan. 2018) - Prevtec Microbia Inc. (« Prevtec ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a reçu l’autorisation de commercialiser le vaccin Coliprotec® F4 de la part du Centre des produits biologiques vétérinaires du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA-CVB). Le Coliprotec® F4 est un produit de première ligne indiqué pour l’immunisation des porcelets contre la diarrhée post-sevrage (DPS).

Ceci représente un ajout très important aux autorisations de mise en marché de la gamme de vaccins Coliprotec® de la société. Le Coliprotec® F4 peut maintenant être vendu à travers les Amériques, du Canada aux États-Unis et au Brésil, représentant une population totale de plus de 140 millions de porcs par an.

« Coliprotec® F4 de Prevtec est le seul vaccin appartenant à une compagnie de santé animale du Canada à avoir reçu l’approbation de l’USDA depuis plus de 10 ans. Nous sommes fiers que notre produit innovant et efficace ait reçu cette reconnaissance et l`approbation de mise en marché dans l’ensemble des États-Unis » a commenté Dr Éric Nadeau, Vice-président, Affaires scientifiques, de Prevtec.

Michel Fortin, président et chef de la direction de Prevtec, a ajouté: « Notre stratégie de vente globale de nos vaccins dans nombre de marchés clés est renforcée par l’autorisation obtenue de l’USDA. Nous amorçons l’année avec enthousiasme et une situation financière solide grâce à l’obtention récente d’un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars de la part d’un important fonds d’investissement canadien. Ce financement renforcera le développement mondial de la société et soutiendra les ventes de notre gamme de vaccins commercialisés dans l’Union européenne, en Russie et dans les pays de la CEI, au Canada, au Brésil et maintenant aux États-Unis. »

À propos de Prevtec Microbia

Prevtec Microbia est une entreprise canadienne de biotechnologie concevant des produits biologiques pour la prévention des maladies chez les animaux destinés à la consommation. Sa mission consiste à améliorer les façons de nourrir la planète en élaborant des technologies pour une meilleure santé animale et une production animale plus performante.

Coliprotec® F4, le premier produit commercial de Prevtec Microbia, un vaccin contre la bactérie E. coli chez les porcelets, est vendu au Canada depuis 2007 et dans l’Union européenne depuis 2015. Au début de 2017, l’entreprise a obtenu des autorisations de mise en marché du vaccin Coliprotec® F4/F18 pour l’Union européenne et le Canada, et par la suite en Russie et les pays de la CEI. La gamme de vaccins Coliprotec® comprend également Coliprotec® F18, un produit distribué au Canada depuis 2015. Elanco est le distributeur de ces vaccins en Union européenne et au Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.prevtecmicrobia.com.