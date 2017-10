P&WC lance le programme d’entretien Eagle(MC) (ESP(R)) Platine pour les clients exploitant des moteurs PW200

LONDRES, ROYAUME-UNI–(Marketwired – 3 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) lance une nouvelle couverture bonifiée pour ses moteurs d’hélicoptère PW200 par l’entremise d’un programme d’entretien EagleMC (ESP®) conçu pour offrir une tranquillité d’esprit accrue à la clientèle. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Dans le cadre de nos efforts visant à créer un soutien et des services personnalisés à haute valeur ajoutée, nous avons apporté de multiples améliorations à nos plans d’entretien payables à l’heure. Le lancement de notre nouveau programme ESP Platine pour les clients exploitant des moteurs PW200 en est un exemple éloquent, explique Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. En offrant des options de couverture axées sur la souplesse et des solutions de planification de la maintenance adaptées aux conditions de vol des moteurs d’hélicoptère et aux besoins de nos clients exploitant ces moteurs, nous aidons notre clientèle à optimiser leurs activités et à réduire leurs coûts, tout en contribuant au maintien d’une plus haute valeur résiduelle de leur aéronef. »

La couverture ESP Platine pour les moteurs PW200 comprend 1) la réparation des dommages causés par les conditions ambiantes; 2) les pièces et la main-d’œuvre pour l’entretien des injecteurs de carburant; 3) toutes les autres pièces et la main-d’œuvre pour l’entretien planifié périodique, ainsi que les abonnements aux publications techniques. P&WC offre ce nouveau service personnalisé pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Avec plus de 10 000 moteurs inscrits à ses programmes payables à l’heure, P&WC est un chef de file dans le secteur de l’offre de programmes souples comportant une valeur supérieure pour les clients. Le programme ESP garantit les coûts d’entretien moteur à long terme et une approche d’entretien planifié et préventif axée sur la gestion proactive de l’état moteur. Le programme repose sur une approche unique d’équipementier d’origine qui optimise le rendement et la disponibilité de l’aéronef tout en protégeant la valeur de celui-ci. Le programme est transférable à l’exploitant ou au propriétaire suivant lors de la revente de l’aéronef, ce qui accroît le nombre d’acquéreurs potentiels.

P&WC participera à l’événement Helitech, où elle tiendra le kiosque 10B35. Nous invitons les exploitants intéressés à visiter le kiosque de P&WC pour discuter avec un représentant du Service client ou du Marketing.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l’industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l’année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d’United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d’affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d’autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d’UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

