P&WC offre les services numériques du Bureau d’aide informatique préventif pour près de 3000 moteurs PW300

NEW YORK, 12 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Pratt & Whitney Canada a maintenant près de 3000 moteurs PW300 inscrits auprès du Bureau d’aide informatique préventif, où les données des moteurs et des aéronefs permettent aux techniciens en aéronautique et aux analystes de répondre aux besoins des clients de manière proactive. Plus de la moitié des moteurs PW300 exploités aujourd’hui profitent de ces services proactifs qui, associés à l’analyse prédictive, favorisent une meilleure disponibilité technique. P&WC est une filiale d’United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

” Notre Bureau d’aide informatique préventif pour le moteur PW300 offre une expérience de maintenance préventive et prédictive unique et personnalisée à nos clients, indique Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Analystes et techniciens ont recours à une approche de consultation sur mesure; ils évaluent les données pour cibler les événements potentiels bien avant leur survenue puis, de manière proactive, communiquent avec nos clients pour leur fournir de l’information utile et des mesures concrètes visant à accroître la disponibilité technique de leurs appareils tout en leur faisant économiser temps et argent. “

Le Bureau d’aide informatique préventif se compose d’une équipe dévouée de techniciens en aéronautique et d’analystes de données qui répondent aux besoins des clients en ayant recours aux outils et pratiques de maintenance préventive pour prendre des décisions s’appuyant sur les données. L’équipe spécialisée procède quotidiennement à l’examen des données des clients à partir de sources comme la solution de pronostics FASTMC de P&WC et met au point de nouvelles ” signatures ” de l’état moteur lui permettant de cibler les problèmes potentiels bien avant qu’ils se produisent. L’équipe transmet ensuite de manière proactive des recommandations et des mesures pour éviter des événements non planifiés et ainsi favoriser la disponibilité technique.

Les services sur mesure de P&WC sont harmonisés pour favoriser l’optimisation de la performance et la disponibilité technique des appareils du secteur de l’aviation d’affaires.

Disponibilité du moteur PW300 accrue grâce aux programmes de maintenance préventive payables à l’heure

Pour favoriser la disponibilité, la réduction des coûts et la tranquillité d’esprit, P&WC a déployé un certain nombre d’initiatives en mode proactif en vertu de sa couverture de maintenance ESPMC toujours en évolution.

Les exploitants de moteurs PW307A inscrits au programme ESP profitent sans frais supplémentaires des mises à niveau de fiabilité des composants moteurs au moment de l’inspection 1C. Ces mises à niveau comprennent l’intégration de quatre bulletins de service qui s’inscrivent dans les efforts de l’entreprise pour offrir à ses clients un environnement d’entretien entièrement planifié.



Les exploitants de moteurs PW306D1 inscrits au programme ESP peuvent choisir de passer au programme de maintenance selon l’état pour un taux ESP moindre, ce qui permet des intervalles de maintenance variables s’appuyant sur les tendances numériques de l’état des moteurs.



Les exploitants de moteurs PW307A, PW307D et PW308C inscrits au programme ESP Platine sont dotés d’un kit de vol gratuit. À ce jour, plus de 150 kits de composants clés ont été livrées aux exploitants qui ont dès lors accès aux bonnes pièces où et quand ils en ont besoin.

” Nous offrons une multitudes d’initiatives en mode proactif qui permettent à nos exploitants de profiter de niveaux de services exceptionnels et d’une proposition de valeur unique, affirme Tim Swail. La gestion numérique de l’état moteur combinée à une approche de maintenance préventive se traduit par une disponibilité et une optimisation sans pareilles. Ce qui était auparavant perçu comme le futur évolué de la gestion de l’état moteur à l’ère numérique est aujourd’hui une réalité pour nos clients. “

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d’United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

