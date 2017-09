P&WC signe un accord de Programme de gestion de flotte(MC) (FMP(R)) avec la compagnie Avianca d’Amérique latine pour une flotte complète de moteurs PW127N

PALM BEACH, FLORIDE–(Marketwired – 25 sept. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd’hui avoir signé une entente pour un programme de gestion de flottes (FMP®) avec Avianca pour entretenir sa flotte de moteurs PW127N qui propulsent l’avion ATR72-600. Avianca est l’un des principaux transporteurs aériens en Amérique latine et la deuxième plus ancienne compagnie aérienne au monde. Le plan FMP de P&WC est un programme tout compris, à long terme, de maintenance de moteurs payable à l’heure. Il inclura le déploiement de la solution FASTMC de P&WC qui permettra des pronostics avancés pour la flotte d’Avianca motorisée par des PW127N. La combinaison du plan FMP de P&WC et de la technologie FAST constitue une solution complète pour la gestion prédictive et préventive par données de l’état des moteurs d’avion. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Nous sommes persuadés que le plan FMP et la solution FAST de P&WC apporteront une valeur à long terme à nos clients, partenaires et investisseurs, et également qu’ils nous aideront à maintenir l’excellence de nos services, souligne Miguel Angel Montoya Estrada, vice-président du Service technique d’Avianca Holdings. Cette entente reflète notre engagement de longue date à l’égard de l’innovation, de l’efficacité opérationnelle et de la compétitivité commerciale grâce au soutien de haute qualité de P&WC en matière de maintenance, à un réseau de services de classe mondiale, ainsi qu’à un accès rapide aux données des tendances du moteur après chaque vol. »

Adapté spécifiquement aux besoins de la flotte d’Avianca, le plan FMP de P&WC est une solution performante de gestion de moteurs qui permet de garantir les coûts d’exploitation et de simplifier la gestion de l’exploitation de flotte. Il sert également d’outil de planification financière pour favoriser une gestion plus efficace de la trésorerie, tout en permettant aux compagnies aériennes de se concentrer sur leurs activités fondamentales de gestion des passagers et de transport de marchandises. Dans le cadre de ce programme, une équipe d’experts de P&WC, en collaboration avec Avianca, gérera la maintenance de la flotte équipée de PW127. Cela permettra d’offrir un meilleur rendement des investissements pour le client, une meilleure satisfaction client, une tranquillité d’esprit et une exceptionnelle fiabilité des moteurs.

Du côté des pronostics évolués, la solution clé en main FAST de P&WC fournira des informations sur l’état du moteur, son utilisation et ses tendances de vol par la cueillette, l’analyse et la transmission de données de vol complètes dans les minutes suivant l’arrêt du moteur. La solution FAST offre bien plus que des diagnostics et des pronostics traditionnels. Elle propose aux clients une solution clé en main proactive et prédictive complètement connectée pour assurer une gestion de l’état moteur. Dans le cas de la flotte d’avions ATR d’Avianca, la solution FAST permettra aussi d’optimiser les performances des moteurs par le suivi de l’utilisation des modes « suralimentation » et « super suralimentation », que le pilote enclenche lorsqu’il a besoin de plus de puissance au moment du décollage. Plus de 1 200 solutions FAST ont été livrées pour de nombreuses plateformes différentes, notamment auprès de 20 compagnies aériennes régionales.

« Ensemble, notre plan FMP et notre solution FAST forment une puissante combinaison de prévisibilité de la maintenance, de contrôle des coûts et d’inspection approfondie des moteurs. Ils permettront à Avianca d’évoluer vers un environnement complètement planifié, où les vols sont à l’heure et où les retards et les annulations peuvent être évités,, indique Satheeshkumar Kumarasingam, vice-président du Développement des affaires et des Services commerciaux de P&WC. Il s’agit de fournir à nos clients une valeur à long terme et une tranquillité d’esprit grâce à des solutions novatrices, souples et étroitement alignées sur leurs besoins. L’annonce d’aujourd’hui avec Avianca témoigne de notre engagement à aider les compagnies aériennes à gérer leurs coûts de maintenance plus efficacement et à accroître la disponibilité technique de leurs appareils, tout en offrant une meilleure protection pour leur entreprise et leur investissement. »

Dans le cadre du plan FMP, Avianca disposera d’une couverture complète des événements planifiés, des réparations de base non programmées des moteurs, du remplacement du composant soumis à une fatigue oligocyclique, de la surveillance des tendances de l’état moteur et du fret de moteur. Avianca profitera d’un délai de livraison garanti, d’un soutien personnalisé et de bien plus encore.

L’entente FMP est établie avec les trois compagnies aériennes soutenues par Avianca Holdings S.A. Elle inclut Aerovias del Continente Americano S.A. / Avianca S.A.; Aviateca S.A. et Islena de Inversiones S.A. de C.V. / Islena S.A. Avianca Holdings dessert plus de 100 destinations directes dans 28 pays des Amériques et d’Europe. C’est également le premier client du PW127N, le tout dernier moteur de P&WC destiné aux exploitants régionaux.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l’industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l’année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd’hui un leader mondial de l’aérospatiale qui façonne l’avenir de l’aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d’United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.

