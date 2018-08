P&WC étend son réseau de services avec un nouveau centre désigné d’entretien au Brésil pour accueillir les clients propriétaires d’hélicoptères

SÃO PAULO, Brésil, 14 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Pratt & Whitney Canada (P&WC), filiale d’United Technologies Corp. (NYSE:UTX), a annoncé aujourd’hui, lors du salon LABACE 2018, la désignation de son troisième centre désigné d’entretien (CDE) au Brésil : Helipark Manutenção Aeronáutica ltée. Situé à Carapicuíba, dans l’État de São Paulo, ce nouveau centre traitera les moteurs d’hélicoptère PT6B-37A, PW206C, PW207D, PW207D1, PW207D2 et PW210A. Cette nomination s’inscrit dans les initiatives de P&WC visant à étendre son réseau de services dans la région afin d’offrir des solutions personnalisées rentables favorisant l’optimisation de la disponibilité des aéronefs.

” Nous avons acquis une empreinte mondiale et une présence de première ligne inégalées. Notre réseau mondial nous permet d’offrir des solutions dont le but ultime est d’accroître la disponibilité des appareils pour que nos exploitants soient toujours prêts à voler, explique Satheeshkumar Kumarasingam, vice-président, Service client, P&WC. Notre nouveau centre désigné d’entretien témoigne de notre engagement à fournir à nos exploitants d’hélicoptères en Amérique du Sud un service exceptionnel, ainsi que l’accès aux capacités d’entretien, aux outils, aux pièces et au savoir-faire technique assurant le soutien optimal de leurs activités. “

Helipark Manutenção Aeronáutica ltée offrira le soutien à la maintenance en piste, ainsi que les services sur place de l’équipe mobile de réparation.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance du soutien régional, P&WC a nommé RICO Taxi Aéreo ltée et ABA Manutenção de Aeronaves ltée à titre de centres désignés d’entretien en 2017 en vue d’appuyer les clients exploitant des aéronefs propulsés par le PT6A au Brésil, ainsi que la clientèle du secteur agricole de ce pays.

Le vaste réseau de soutien de la société dans la région englobe également le centre de maintenance P&WC Do Brasil, le satellite de Covington Aircraft Engines inc. spécialisé pour les PT6A, un centre de distribution de pièces à Sorocaba, sept représentants sur place (FSR) et des équipes de réparation mobile spécialisées.

” Notre réseau de services vise à créer des solutions locales pour chacun de nos clients, afin d’optimiser la disponibilité, de réduire les coûts et de pérenniser la valeur des actifs tout au long du cycle de vie, affirme M. Kumarasingam. Nous continuerons d’offrir à notre clientèle brésilienne – qui ne cesse de croître – un soutien hors pair. “

P&WC participera au salon LABACE, où elle tiendra le kiosque 2010. Nous invitons les exploitants à visiter notre kiosque pour discuter avec un représentant du Marketing ou du Service client.

À propos de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney est un leader mondial dans la conception, la fabrication et l’entretien de moteurs et de groupes auxiliaires de puissance destinés aux aéronefs et aux hélicoptères. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale. Pour en savoir plus sur UTC, visitez le site Web www.utc.com (en anglais) ou suivez la société sur Twitter : @UTC . Pour recevoir directement les communiqués de presse et autres nouvelles, veuillez vous abonner ici .

Marc Duchesne

Pratt & Whitney Canada

438 403-3508

marc.duchesne@pwc.ca