Quest annonce une mise à jour sur le placement privé de bons de souscription spéciaux

Minéraux rares Quest Ltée (TSX:QRM) (Quest), est heureuse d’annoncer que la Bourse de Toronto a accordé à Quest une approbation conditionnelle pour le placement privé projeté, précédemment annoncé, de bons de souscription spéciaux aux investisseurs qualifiés dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour un montant maximum de 8 millions $.

Le placement privé sera composé d’un maximum de 37,5 millions de bons de souscription spéciaux à un prix de 0,20 $ par bon de souscription spécial, pour un produit maximum à Quest de 7,5 millions $. Secutor Capital Management Corporation, le placeur pour compte pour le placement privé, aura une « option du placeur pour compte », qui peut être exercée avant la clôture de l’offre, pour vendre jusqu’à 2,5 millions de bons de souscription spéciaux supplémentaires pour un produit additionnel de 500 000 $. Si l’option du placeur pour compte est exercée intégralement, Quest émettra 40 millions de bons de souscription spéciaux pour un produit brut de 8 million $.

Le produit net tiré du placement privé sera utilisé par Quest pour poursuivre la phase de pilotage à l’échelle industrielle de son processus d’extraction lié au projet du Complexe Lac Strange et sera aussi affecté au fonds de roulement et à des fins générales d’entreprise.

Chacun des bons de souscription spéciaux peut être échangé sans verser de contrepartie supplémentaire pour une action ordinaire de Quest et un bon de souscription d’action ordinaire de Quest. Chaque bon de souscription donnera au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de Quest au prix de 0,275 $ pour une période de trois ans à compter de la date de clôture du placement privé.

Quest déposera un prospectus dans les provinces où les bons de souscription spéciaux sont vendus afin de qualifier la distribution des actions et des bons de souscription lors de leurs émission en échange de bons de souscription spéciaux. Les bons de souscription spéciaux seront réputés être exercés sans contrepartie additionnelle ni action supplémentaire au troisième jour ouvrable suivant la date où Quest obtient le visa de son prospectus définitif. Dans le cas où Quest ne reçoit pas le visa de son prospectus définitif auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pertinentes dans les 30 jours suivant la clôture du placement privé, chaque bon de souscription spécial sera échangé, sans frais supplémentaires, pour 1,25 action et 0,75 bon de souscription (au lieu d’une action et d’un bon de souscription). Dans ce cas, chaque bon de souscription donnera au porteur le droit d’acquérir une action au prix de 0,275 $ pour une période de quatre ans à compter de la date de clôture du placement privé.

La clôture du placement privé devrait avoir lieu le ou vers le 17 février 2017, sous réserve des conditions usuelles de clôture et de dépôt des documents d’usage auprès de la Bourse de Toronto. Quest et Secutor Capital Management Corporation ont accepté de renoncer au minimum précédemment annoncé de 25 millions de bons de souscription spéciaux (5 millions $), de sorte qu’il n’y a aucun montant minimal requis pour le placement privé.

À PROPOS DE QUEST

Quest est une société canadienne qui vise à devenir un producteur intégré d’oxydes d’éléments de terres rares, et d’être un acteur important dans la chaîne mondiale d’approvisionnement de métaux de terres rares. Quest est dirigée par une équipe de gestionnaires qui possède une vaste expérience dans le traitement chimique et métallurgique. Quest se concentre sur le développement d’importantes installations d’hydrométallurgie et de raffinage à Bécancour (Québec) pour séparer et produire des oxydes d’éléments de terres rares. Ces installations industrielles traiteront le concentré de minerai extrait de ses propriétés minières du complexe Lac Strange dans le nord du Québec, ainsi que le recyclage des luminophores pour lampes utilisant le procédé de « sulfatation sélective thermique (SST) »1 de Quest – un procédé efficace et respectueux de l’environnement.

1 Brevet déposé