Quest dépose un rapport technique indépendant du projet Lac Strange et un rapport de gestion et la notice annuelle modifiés

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 10 mars 2017) - Minéraux rares Quest Ltée (TSX:QRM) (Quest), annonce qu’elle a déposé sur SEDAR un rapport technique indépendant (rapport actualisé) comportant l’estimation actualisée des ressources pour son projet Lac Strange dans le nord du Québec. Le rapport actualisé, intitulé « NI 43-101 – Technical Report for the Updated Mineral Resource Estimate for the Strange Lake Property, Québec, Canada » est daté du 8 mars 2017 avec une date d’effet de l’estimation des ressources au 15 février 2017. Le rapport actualisé a été préparé par MM. Richard M. Gowans, ing., William J. Lewis, géo., et RV Zalnieriunas, géo., de la société Micon International.

Quest annonce aussi qu’elle a déposé un rapport de gestion modifié et la notice annuelle modifiée pour l’exercice terminé le 31 octobre 2016. Le rapport actualisé valide et appuie l’information technique relative à l’estimation des ressources minérales contenue dans le rapport de gestion modifié et dans la notice annuelle modifiée. Le rapport actualisé peut être consulté sous le profil de Quest sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site web de Quest (www.questrareminerals.com).

Rappelons que le 31 janvier 2017, Quest a annoncé par voie de communiqué qu’elle avait été informée par l’Autorité des marchés financiers que son rapport de gestion et sa notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 octobre 2016, déposés sur SEDAR les 24 janvier et 25 janvier 2017 respectivement, n’étaient pas conformes à certains égards au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, en particulier en ce qui concerne le projet Lac Strange de Quest. Afin de remédier aux lacunes, Quest a indiqué qu’elle déposerait sur SEDAR au début du mois de mars 2017 une mise à jour du rapport technique indépendant du projet Lac Strange accompagné du rapport de gestion et de la notice annuelle modifiés. Quest a maintenant complété cette étape.

En juin 2014, Quest a déposé sur SEDAR un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment (PEA) for the Strange Lake Property, Quebec, Canada » (ÉÉP en français) préparé par la société Micon International. Depuis le dépôt de l’ÉÉP de 2014, Quest a apporté des changements importants en regard des aspects de logistique, d’infrastructure et du procédé de flottation du projet Lac Strange. Quest travaille présentement à évaluer et confirmer certains aspects techniques liés à ces changements, lesquels doivent être validés par une personne qualifiée conformément au Règlement 43-101, ce qui permettra d’actualiser l’ÉÉP de 2014. Puisque certains travaux nécessaires à la mise à jour de l’ÉÉP de 2014 ne sont pas encore été terminés, Quest a déposé le rapport actualisé comportant l’estimation des ressources minérales actualisée selon le Règlement 43-101 sur le projet Lac Strange et le rapport de gestion et de la notice annuelle modifiés, conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et le Règlement 43-101. Le rapport actualisé n’inclut pas la divulgation requise pour un « terrain à un stade avancé » tel que requis par le Règlement 43-101. Quest travaille actuellement à mettre à jour son « NI 43-101 Technical Report on the Preliminary Economic Assessment (PEA) for the Strange Lake Property, Quebec, Canada » de juin 2014 et prévoit déposer un ÉÉP actualisé plus tard cette année.

L’information mise à jour sur les ressources minérales décrite dans le rapport actualisé ne présente aucune différence importante comparativement au rapport technique déposé antérieurement sur SEDAR datant du 14 décembre 2012, intitulé « Technical Report for the Strange Lake B Zone Rare Earth Element (REE) Deposit, Québec, Canada, Updated Mineral Resource Estimate » et préparé par MM. William J. Lewis, Richard M. Gowans, et RV Zalnieriunas de la société Micon International.

À PROPOS DE QUEST



Minéraux rares Quest Ltée (Quest) est une société canadienne qui vise à devenir un producteur intégré d’oxydes d’éléments de terres rares, et à devenir un acteur important dans la chaîne mondiale d’approvisionnement de métaux de terres rares. Quest est dirigée par une équipe de gestionnaires qui possède une vaste expérience dans le traitement chimique et métallurgique. Quest se concentre sur le développement d’importantes installations d’hydrométallurgie et de raffinage à Bécancour (Québec) pour séparer et produire des oxydes d’éléments de terres rares. Ces installations industrielles traiteront le concentré de minerai extrait de ses propriétés minières du complexe Lac Strange dans le nord du Québec, ainsi que le recyclage des luminophores pour lampes utilisant le procédé de « sulfatation sélective thermique (SST) »1 de Quest – un procédé efficace et respectueux de l’environnement.

Déclarations prospectives



Le présent communiqué contient des déclarations qui peuvent constituer de l’« information prospective » ou des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. L’information et les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans futurs, les objectifs ou la performance de Quest, notamment la préfaisabilité économique ou technique du projet de terres rares du complexe Lac Strange, un financement futur par Quest ou toutes hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Dans ce communiqué, des mots tels que « peut », « serait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des mots similaires et leur forme négative, servent à identifier les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de rendement ou de résultats futurs et ne sont pas nécessairement des indications exactes à savoir si, à quel moment ou par qui, telle performance future sera atteinte. On ne peut garantir que les événements anticipés dans l’information prospective se produiront, y compris la réalisation du projet de terres rares du complexe Lac Strange ou tout financement par Quest, ou que si l’un d’eux se produit, quels avantages en tirera Quest.

Toute déclaration ou information prospective se fonde sur l’information disponible au moment où elle est formulée ou sur l’opinion émise de bonne foi par la direction quant aux événements futurs et ces déclarations ou informations sont assujetties à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs imprévisibles, connus ou inconnus, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Quest. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, entre autres, les estimations des coûts en capital et des coûts d’exploitation établis à partir du tonnage, de la teneur des ressources à extraire ou à traiter et des taux de récupération, ainsi que ceux qui sont décrits dans la notice annuelle de Quest datée du 19 janvier 2017 à la rubrique « Facteurs de risque » et dans le rapport de gestion de Quest pour l’exercice terminé le 31 octobre 2016 à la rubrique « Facteurs de risque », ces deux documents étant disponibles sur les sites Internet SEDAR (www.sedar.com), et ils pourraient faire en sorte que les faits ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans toute déclaration prospective. Quest n’a pas l’intention ni ne s’engage d’aucune façon, à mettre à jour ou à réviser toute déclaration ou information prospective contenue dans ce communiqué pour refléter des événements, des circonstances ou d’autres éléments futurs, sauf si les lois applicables l’y obligent.

1 En instance de brevet