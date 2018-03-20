Resverlogix超額完成BETonMACE第3階段關鍵臨床試驗的患者招募

阿爾伯塔省卡爾加里, March 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Resverlogix Corp.（下文稱為「Resverlogix」或「公司」）(TSX:RVX) 今日宣佈，公司持續進行的BETonMACE第3階段試驗已經成功超額達成招募2,400名患者的計劃目標，其中首名患者於2015年11月11日招募。這個試驗的目標是確認Resverlogix的主要藥物apabetalone對治療2型糖尿病（DM）和低高密度脂蛋白（HDL）患者的心血管疾病（CVD）的效用。BETonMACE試驗的主要終點旨在確定主要不良心血管事件（MACE）的相對危險度減少率（RRR），狹義定義為心血管死亡、非致命心肌梗塞（MI）和中風的單一複合終點。該試驗的次要預定終點亦會檢查慢性腎病（CKD）3期患者的腎功能和主要不良心血管事件，並按照蒙特利爾認知評估量表測量所有70歲或以上患者的認知能力。

「及早達成全額患者招募，接下來2018年將有兩個重大的臨床轉捩點，第一是實現我們250宗主要不良心血管事件目標的75%，即合共188宗事件，讓我們能夠進行樣本規模重新估計的分析，確保試驗有足夠數據來確認相對危險度減少率。」主席兼行政總裁Donald McCaffrey表示：「第二個亦是最重要的重大轉捩點，就是2018年底左右的主要終點讀數，這個讀數在我們規劃美國FDA和歐洲EMA的註冊應用時將發揮關鍵作用。我們正在探索在美國進行BETonMACE試驗招募以及依賴現有BETonMACE數據來提交美國新藥申請（NDA）的可能性。管理層認為，所有審批的決定因素都是基於最終BETonMACE數據的可信度。」McCaffrey先生補充說：「我們將等候數據出爐，然後才更新任何有關藥物註冊時間表的建議。」

關於Resverlogix

Resverlogix正在開發Apabetalone（RVX-208），這是一種小型的首創新藥，亦是一種選擇性BET（布羅莫結構域和外末端結構域）抑制劑。BET布羅莫結構域抑制是一種可以調節致病基因的表觀遺傳機制。Apabetalone是BET蛋白質中稱為BRD4的第二個布羅莫結構域（BD2）的第一個和唯一一個選擇性慢性BET抑制劑。Apabetalone這種對BD2的選擇性抑制可產生一組特定的生物效應，對於患有高風險性心血管疾病（CVD）、糖尿病（DM）、慢性腎病、須進行血液透析治療的終末期腎病、神經退行性疾病、法布瑞氏症、外周動脈疾病和其他罕見疾病的患者具有潛在的重要裨益，同時可以保持良好的安全度。Apabetalone目前正在進行BETonMACE第3階段臨床試驗，用於治療患有2型糖尿病和高密度脂蛋白（HDL）偏低的高風險性CVD患者，並預計將在2a階段腎透析試驗開始，旨在評估多達30名患有血液透析治療的終末期腎病患者的生物標誌物變化和安全參數。

Resverlogix普通股在多倫多證券交易所買賣 (TSX：RVX)。

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