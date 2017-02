Rubicon Minerals attribue un contrat de forage à Boart Longyear

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – Feb 24, 2017) –

Rubicon Minerals Corporation (TSX : RMX)(OTC : RBYCD) (« Rubicon » ou la « Société ») a annoncé avoir décerné son contrat de forage au diamant concernant le forage d’exploration du gisement aurifère F2 sur son projet aurifère Phoenix, à Boart Longyear Ltd. (« Boart »). En outre, Rubicon a annoncé que l’entreprise participera à la conférence annuelle 2017 de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui se tiendra à Toronto (l’« ACPE 2017 »).

Mise à jour sur le contrat de forage d’exploration et sur l’exploration

À la suite d’un processus d’appel d’offres, Rubicon a attribué à Boart le contrat de forage au diamant du gisement aurifère F2. En 2017, la Société prévoit de réaliser 23 500 mètres de forage au diamant orienté dans le gisement aurifère F2, entre les niveaux de 366 et 854 mètres. Ce programme est prêt à commencer avec un premier forage en mars, suivi par un second en avril de cette année. En ce qui concerne le programme de re-forage de sondage, la Société a identifié à ce jour le re-forage d’environ 700 mètres de carotte de sondage. L’équipe de Golder Associates Ltd. s’est déjà rendue sur place pour aider à vérifier le programme de re-forage de sondage et à démarrer le processus d’examen de la géologie structurelle.

Exposant à la conférence annuelle ACPE 2017

Rubicon sera exposant à l’ACPE 2017, au stand n° 3147, entre le 5 mars 2017 et le 8 mars 2017. George Ogilvie, ingénieur diplômé, président du conseil et chef de la direction de Rubicon, sera présent sur le stand le lundi 6 mars 2017, afin de discuter avec les investisseurs et les autres parties prenantes.

À propos de Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation est une société d’exploration minière, propriétaire du Projet aurifère Phoenix, situé dans le district aurifère prolifique de Red Lak, dans le nord-ouest de l’Ontario, au Canada. En outre, Rubicon contrôle plus de 260 kilomètres carrés de terres d’exploration de premier ordre à Red Lake et environ 900 kilomètres carrés de participations dans des concessions minérales situées dans le secteur aurifère émergent de Long Canyon qui chevauche la frontière entre le Nevada et l’Utah aux États-Unis. Les actions de Rubicon sont cotées sur le marché boursier de Toronto (RMX).

