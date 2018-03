Saputo annonce des changements au sein de la haute direction

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 29 mars 2018) - Saputo inc. (TSX:SAP) (‘Saputo’ ou la ‘Société’) annonce qu’à partir du 1er avril 2018, M. Carl Colizza, président et chef de l’exploitation, Division Produits laitiers (Canada) prendra la direction de la Division Produits laitiers (Argentine), en plus de ses responsabilités actuelles. Cette direction était jusqu’ici assumée par M. Kai Bockmann dans le cadre de son poste de président et chef de l’exploitation de la Société. Dans son nouveau mandat, M. Colizza continuera de relever de M. Bockmann.

La Société annonce également que M. Paul Corney, président et chef de l’exploitation de la Division Aliments laitiers (USA), a avisé qu’il prendra sa retraite au cours des 12 à 24 prochains mois, après près de 20 ans de service au sein de Saputo. La Société a mis en place un plan pour identifier son successeur et permettre à M. Corney d’assurer la transition.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, un des trois plus importants transformateurs laitiers en Argentine et parmi les quatre plus importants en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.