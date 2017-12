Saputo conclut l’acquisition de Montchevre aux Etats-Unis

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 12 déc. 2017) - Saputo inc. (« Saputo ») (TSX:SAP) a conclu aujourd’hui la transaction annoncée le 1er novembre 2017 et acquis Betin, Inc., faisant affaire sous le nom de Montchevre. Ses activités sont exploitées dans une usine située à Belmont au Wisconsin (États-Unis). L’entreprise compte environ 319 employés.

Le prix d’achat de 265 millions de dollars US (environ 340 millions de dollars CAD), sur une base sans endettement, a été réglé au comptant à la clôture avec l’encaisse et les lignes de crédit disponibles.

Montchevre produit, met en marché et distribue du fromage de chèvre aux États-Unis, principalement sous la marque Montchevre. Pour la période de douze mois terminée le 30 juin 2017, Montchevre a généré des revenus d’environ 150 millions de dollars CAD.

Cette transaction permettra à la Division Fromages (États-Unis) de Saputo d’accroître sa présence dans les fromages de spécialité aux États-Unis.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, un des trois plus importants transformateurs laitiers en Argentine et parmi les quatre plus importants en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.