Saputo consacre 1 000 000 $ à Fillactive pour inspirer les adolescentes canadiennes à bouger

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 16 mai 2018) - Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX:SAP) est fière de poursuivre son partenariat avec Fillactive, un organisme voué à encourager les adolescentes à adopter un mode de vie physiquement actif. L’appui financier de Saputo de 1 000 000 $ sur 4 ans soutiendra la croissance des initiatives de l’organisme avec l’objectif de faire bouger un maximum de jeunes Canadiennes.

Fillactive s’attaque à une problématique préoccupante puisqu’une fille sur deux abandonne le sport à la puberté, et la tendance s’accélère radicalement de 12 à 17 ans. Au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d’activité physique. Grâce aux efforts de Fillactive, plus de 25 000 filles ont emboité le pas vers un mode de vie sain et actif au cours de l’année 2017.

Au-delà du programme de mise en forme, Fillactive valorise le plaisir de bouger et favorise l’entraide, l’estime et le dépassement de soi. « Saputo accompagne Fillactive depuis le début et c’est inspirant de constater l’ampleur du travail réalisé au cours des onze dernières années. Nous sommes fiers de permettre au mouvement Fillactive de s’étendre au-delà du Québec et de l’Ontario, » exprime Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications et responsabilité corporative au sein de Saputo.

Fillactive mise sur une croissance pancanadienne et souhaite rallier 80 000 adolescentes annuellement d’ici 2021.

L’engagement communautaire est important pour Saputo. À cet égard, la Société s’engage à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d’un mode de vie sain auprès des gens de tout âge. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/notre-promesse/communaute.

Pour en apprendre davantage au sujet de ce partenariat, visionnez la vidéo.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.