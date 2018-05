Saputo inc. conclut l’acquisition des activités de Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 30 avril 2018) - Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX:SAP) a conclu aujourd’hui la transaction annoncée le 26 octobre 2017 et acquis les activités de Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited (« Murray Goulburn » ou « MG »), basée en Australie.

Le prix d’achat de 1,29 milliard de dollars CAD (1,31 milliard de dollars AU), sur une base sans endettement, a été financé au moyen d’un nouveau prêt bancaire établi.

MG produit une gamme complète d’aliments laitiers de grande qualité, notamment du lait de consommation, de la poudre de lait, du fromage, du beurre et des breuvages laitiers, ainsi qu’une gamme d’ingrédients et de produits nutritionnels, comme le lait maternisé. MG dessert les industries du détail et de la restauration à l’échelle mondiale sous les marques phares Devondale, Liddells et Murray Goulburn Ingredients. Après avoir pris en compte la vente future de l’usine de Koroit par Saputo conformément à son engagement en faveur du Australian Competition and Consumer Commission, Murray Goulburn exploite sept installations de fabrication en Australie et une en Chine, et compte environ 1 900 employés.

Pour la période de douze mois terminée le 30 juin 2017, MG a généré des revenus d’environ 2,5 milliards de dollars CAD (2,5 milliards de dollars AU) et des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement, annulation du programme de soutien d’approvisionnement en lait, coûts de rationalisation, dévaluations et coûts non récurrents d’environ 78 millions de dollars CAD (79 millions de dollars AU).

L’acquisition de Murray Goulburn bonifiera et complémentera les activités de la Division Produits laitiers (Australie) de Saputo. En acquérant un acteur bien établi dans l’industrie, la Société affirme sa volonté de renforcer sa présence sur le marché australien. Saputo entend poursuivre ses investissements dans sa plateforme australienne existante et continuer à développer ses activités nationales et internationales.

Moelis Australia a agi comme conseiller financier de Saputo. Ses conseillers juridiques étaient Ash St. Partners Pty Ltd et Clayton Utz. La Financière Banque Nationale et BMO Marché des Capitaux étaient les cochefs de file et coteneurs de livre.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.