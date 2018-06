Saputo s’associe aux 4-H du Canada afin d’encourager la nouvelle génération de leaders laitiers

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 1 juin 2018) - Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX:SAP) est fière d’annoncer aujourd’hui, en cette #journéemondialedulait, un engagement de trois ans visant à encourager la nouvelle génération de leaders laitiers par l’entremise des 4-H du Canada, un organisme à but non lucratif qui donne aux jeunes Canadiens la chance d’avoir un impact positif sur la communauté grâce à une programmation concrète. La contribution de Saputo de 660 000 $ sur trois ans sera investie dans l’épanouissement des jeunes au sein des clubs laitiers locaux, ainsi que dans des conférences jeunesse nationales et internationales portant sur l’industrie laitière, des stages et des concours, ainsi que la plateforme Carrière en croissance.

« Nous croyons que les communautés laitières à travers le pays sont une vraie source d’inspiration, et ce partenariat permettra d’encourager des milliers de jeunes à poursuivre avec confiance cette passion commune pour notre industrie, » a affirmé Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications et responsabilité corporative au sein de Saputo.

À titre de plus important transformateur laitier au pays, Saputo et ses 5 400 employés canadiens célèbreront aujourd’hui en levant fièrement un verre de lait nutritif. Faites partie du mouvement avec #saputo.

L’engagement communautaire est important pour Saputo. À cet égard, la Société s’engage à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/notre-promesse/communaute.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait’s Go, Montchevre, Murray Goulburn, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.