Savaria annonce la nomination d’un nouveau directeur

LAVAL, QUÉBEC–(Marketwired – 20 sept. 2017) - Savaria Corporation (TSX:SIS) («Savaria» ou la «Société»), un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse d’annoncer la nomination de Caroline Bérubé au conseil d’administration de la Société, en vigueur immédiatement. Cette nomination portera à huit le nombre total de membres du conseil, dont cinq sont indépendants.

Caroline Bérubé, une avocate formée au Québec et admise aux Barreaux de New York et Singapour, est l’associée directeur du cabinet HJM Asia Law, basé à Singapour et en Chine. Ayant fondé son propre cabinet juridique et représenté des entreprises internationales et des banques dans le cadre de financements d’actifs et de transactions de fusion et d’acquisition transfrontalières dans la région Asie-Pacifique, elle apporte au conseil plus de vingt années d’expérience combinée en droit et en affaires. Mme Bérubé siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs entreprises privées et est secrétaire général de l’Inter-Pacific Bar Association (IPBA) et coprésidente du Forum Asie-Pacifique du Barreau international (IBA).

« Caroline apporte une expertise complémentaire à notre conseil existant avec sa connaissance approfondie du marché asiatique et ses relations dans l’industrie et à l’international. Nous croyons que ses compétences et son expérience sur le terrain lui permettront de contribuer à notre stratégie de création de valeur pour nos actionnaires grâce à une croissance organique et par acquisitions » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

Mme Bérubé détient un diplôme en droit de l’Université McGill et a fait des études à l’Université nationale de Singapour avec une concentration en droit chinois en 1998. Elle est un arbitre agréé par le Centre d’arbitrage européen chinois (CEAC) et un arbitre étranger nommé par la Commission internationale d’arbitrage économique et commercial de Chine (CIETAC) et a complété le programme du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, ainsi que des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Suite à sa récente acquisition, Savaria fabrique et commercialise une gamme complète de surfaces de soutien thérapeutique et autres produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel, principalement des produits de mousse. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l’équipement d’accessibilité neuf et recyclé. Compte tenu de sa plus récente acquisition, la Société réalisera environ 70 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d’environ 400 détaillants en Amérique du Nord et emploie quelque 800 personnes. Ses principales usines sont situées à Laval et Magog (Québec), Brampton et Beamsville (Ontario), Greenville (Caroline du Sud) et Huizhou (Chine).

www.savaria.com

Facebook: https://www.facebook.com/savariabettermobility

Twitter: https://twitter.com/Mobilityforlife