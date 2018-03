Savaria annonce la nomination d’un nouveau membre à son équipe de direction

LAVAL, Québec, 26 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Savaria Corporation (TSX:SIS) (« Savaria » ou la « Société »), est heureuse d’annoncer la nomination de M. Sylvain Aubry à titre de chef de la direction des affaires juridiques à compter du 26 mars 2018. Dans le cadre de ses fonctions, M. Aubry sera responsable des affaires juridiques de l’ensemble de Savaria.

« Sylvain apporte une expertise à notre équipe de direction avec ses connaissances acquise depuis le début de sa carrière et particulièrement au cours des 14 dernières années au sein de Alimentation Couche-Tard Inc. Nous croyons que ses compétences et son expérience lui permettront de contribuer à notre stratégie de création de valeur pour nos actionnaires grâce à une croissance organique et par acquisitions » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Suite à sa récente acquisition, Savaria fabrique et commercialise une gamme complète de surfaces de soutien thérapeutique et autres produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel, principalement des produits de mousse. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l’équipement d’accessibilité neuf et recyclé. La Société réalise environ 66 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d’environ 400 détaillants en Amérique du Nord et emploie quelque 800 personnes. Ses usines sont situées à Laval et Magog (Québec), Brampton, Beamsville et Toronto (Ontario), Greenville (Caroline du Sud), Huizhou (Chine) et Brisbane (Australie).

