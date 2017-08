Savaria conclut une entente pour l’acquisition des actifs de Visilift, LLC

LAVAL, QUÉBEC–(Marketwired – 24 août 2017) - Un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité, Savaria Corporation (TSX:SIS) («Savaria» ou «la Société»), a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente (la «convention d’achat») avec Visilift, LLC («Visilift») en vertu de laquelle Savaria, par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, acquerra tous les actifs de Visilift pour un montant de 5,0 millions de dollars US ( environ 6,28 millions de dollars CA) (le «prix ΓÇïΓÇïd’achat»).

Conformément à la convention d’achat, 3,5 millions de dollars US du prix d’achat seront payables immédiatement, le solde de 1,5 million de dollars étant payable à Visilift suivant la réalisation de certaines conditions de clôture, y compris le transfert des activités de production aux installations de fabrication de Savaria à Brampton (Ontario). En plus du prix d’achat, Visilift aura la possibilité de recevoir un paiement additionnel de 3,0 millions de dollars US lors de l’atteinte de certains jalons de performance sur une période de trois ans.

Savaria s’attend à ce que l’entreprise acquise génère des revenus de 3,0 millions de dollars américains en 2018 et des revenus de 10 millions de dollars américains en 2019, avec des marges de BAIIA d’environ 20%.

Fondée en 2007 et basée à Eaton (Colorado), Visilift fabrique et commercialise des ascenseurs ronds et octogonaux panoramiques en verre pour le marché résidentiel. Les cages d’ascenseur complètement vitrées constituent une pièce maitresse ornementale dans plusieurs maisons. Les ascenseurs de Visilift peuvent être produits et installés sans modification majeure dans des résidences existantes et peuvent aussi être parfaitement intégrés aux nouveaux projets de construction. L’installation nécessite moins de temps et de frais, car une fosse et une salle des machines ne sont pas nécessaires.

« Ayant pour mission d’être un leader du marché nord-américain de l’industrie de l’accessibilité, nous recherchons constamment des produits nouveaux et innovateurs qui complètent et améliorent notre gamme de produits. C’est pourquoi c’est avec grand plaisir que j’annonce l’acquisition des procédés de fabrication d’ascenseur en verre à la fine pointe de la technologie de Visilift », a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

M. Bourassa a ajouté: « Kevin Simmons et son équipe ont développé un ascenseur en verre rond unique en son genre, et ce sera un nouveau produit très intéressant pour notre réseau de distributeurs en Amérique du Nord et à l’international, en particulier sur le marché asiatique. En plus de Kevin, le directeur des ventes chez Visilift Jesse Simmons et l’ingénieur en chef Dylan Hochstetler travailleront avec Savaria dans un groupe dédié au développement de ce produit. À cette fin, Savaria a embauché trois ingénieurs spécialisés pour soutenir cette initiative. »

À propose de Savaria

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, ainsi que des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Suite à sa récente acquisition, Savaria fabrique et commercialise une gamme complète de surfaces de soutien thérapeutique et autres produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel, principalement des produits de mousse. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. De plus, elle opère un réseau de franchisés et de magasins corporatifs par lequel est vendu de l’équipement d’accessibilité neuf et recyclé. Compte tenu de sa plus récente acquisition, la Société réalisera environ 70 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle possède un réseau de ventes d’environ 400 détaillants en Amérique du Nord et emploie quelque 800 personnes. Ses principales usines sont situées à Laval et Magog (Québec), Brampton et Beamsville (Ontario), Greenville (Caroline du Sud) et Huizhou (Chine).

À propos de Visilift

Visilift, LLC (www.visiliftelevators.com) a été fondée en 2007 par Kevin Simmons dans le but de créer des ascenseurs uniques. Pour le propriétaire d’aujourd’hui, les côtés fonctionnel et esthétique doivent cohabiter dans un seul et même produit. Depuis sa création, Visilift a développé des ascenseurs ronds et octagonaux avec des murs complétement transparents de haut en bas tant pour la cabine que pour la cage d’ascenseur.

Dirigée par une petite équipe incluant le vice-président des ventes, Jesse Simmons et l’ingénieur en chef, Dylan Hochstetler, la compagnie a eu une croissance stable sur un période de dix ans; d’entreprise en démarrage elle est devenue une compagnie pleinement intégrée tant au niveau du marketing, design que des opérations manufacturières. Aujourd’hui, ses produits sont prisés par les architectes et les consommateurs les plus exigeants partout dans le monde. Les ascenseurs de Visilift ornent des maisons de ville, appartements de luxe, stations balnéaires et villas en montagne.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l’égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s’y limiter, comprendre des éléments relatifs à l’avenir de l’entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d’exploitation, aux coûts et au calendrier d’acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l’énoncé prospectif peut être identifié par l’emploi de termes tels que « prévoit », « s’attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l’intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l’égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d’identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse. Il n’existe aucune garantie que ces énoncés prospectifs seront exacts, dans la mesure où les résultats et événements futurs réels pourraient différer de manière considérable de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas s’y fier aveuglément.

