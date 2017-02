SD ASSOCIATION DOBRA VELOCIDADES DA INTERFACE DE BARRAMENTO COM O UHS-III

YOKOHAMA, JAPÃO–(Marketwired – 23 de fevereiro de 2017) – Pacifico Yokohama — Show de imagens de fotos e câmeras CP+ no estande G-16 – 23 de fevereiro de 2017 — A SD Association anunciou hoje o UHS-III, que dobra a maior taxa de transferência de cartão de memória SD em até 624 megabytes por segundo (MB/s). As elevadas velocidades do UHS-III ajudam a movimentar grandes quantidades de dados gerados pelas câmeras 3D/360 graus/drone, vídeos de 4K e 8K, e por meios de comunicação sem fio de Gbps de intenso fluxo de dados registrados em cartões de memória SDXC e SDHC.

As imensas capacidades de armazenamento introduzidas com os cartões de memória SDXC oferecem ao usuário a possibilidade de tirar mais fotos e de utilizar recursos exclusivos nos vídeos nos mais novos dispositivo de imagem. As velozes interfaces de barramento UHS ajudam os usuários a gerenciar o conteúdo mais rapidamente. Como ele é totalmente compatível com os produtos já existentes, os dispositivos que oferecem a interface de barramento UHS-III vão aceitar os bilhões de cartões de memória SD já existentes no mercado atualmente.

“As capacidades de cartão de memória SD continuam se expandindo, abrindo caminho para os novos e tão esperados recursos de imagem e vídeo, desde a realidade virtual até vídeos de 8K”, diz Brian Kumagai, presidente da SDA. “A SDA continua comprometida em trazer inovação através de fabricantes de eletrônicos de consumo e a oferecer o mesmo desempenho e interoperabilidade que os consumidores e usuários profissionais apreciam nos cartões de memória SD.”

A SDA lançou uma marca visual para identificar os cartões de memória SD UHS-III, para adequar a recomendação de cada dispositivo ao melhor cartão de memória SD, em busca do desempenho ideal.

Interface de barramento de UHS

Os sinais de interface de alto desempenho de UHS-III são atribuídos à segunda fila dos pinos do cartão de memória SD, introduzida com o UHS-II. Essa nova opção de velocidade de transferência de barramento estará disponível em cartões SDXC em tamanho normal, bem como cartões microSDHC e microSDXC. Isso não muda o tamanho ou o formato físico dos cartões, já que a mudança de UHS-II para UHS-III envolve somente uma alteração de PHY, o que permite upgrades relativamente fáceis e rápidos dos produtos UHS-II já existentes para UHS-III.

Tanto o UHS-I quanto o UHS-II fazem o armazenamento robusto especificado para SDHC e SDXC gerenciáveis e ainda mais portáteis. A Ultra High Speed (Velocidade ultrarrápida) foi anunciada em junho de 2010 com o UHS-I, oferecendo as maiores velocidades de interface de barramento, 104 MB/s, que foi triplicada para 312 MB/s no UHS-II. As interfaces de barramento do UHS são compatíveis com os produtos já existentes e são exclusivas dos produtos SDXC e SDHC. Todos os cartões de memória equipados com UHS atingem os maiores desempenhos quando comparados com os dispositivos UHS correspondentes. Os produtos UHS-I e UHS-II, SDXC e SDHC, já estão nos estabelecimentos de varejo do mundo todo e são compatíveis com os maiores fabricantes de câmera.

SD Association

A SD Association é um ecossistema global de aproximadamente 900 empresas de tecnologia responsáveis pela definição de normas interoperáveis de SD. A associação incentiva o desenvolvimento de produtos eletrônicos de consumo, comunicação sem fio, de aquisição de imagem digital e de rede que usam a tecnologia SD líder do mercado. A norma SD é a opção preferencial de consumo e conquistou mais de 80% do mercado de cartões de memória com sua interoperabilidade confiável e seu formato de fácil utilização. Atualmente, a interoperabilidade de SD existe em smartphones, tablets, leitores Blu-ray, HDTVs, leitores de áudio, sistemas de multimídia automotivos, computadores portáteis, câmeras fotográficas e de vídeo digitais. Para obter informações adicionais ou se associar à SDA, acesse o site da associação, https://www.sdcard.org.

