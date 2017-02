SD ASSOCIATION VERDOPPELT BUS-SCHNITTSTELLEN-GESCHWINDIGKEIT MIT UHS-III

YOKOHAMA, JAPAN–(Marketwired – 23. Februar 2017) – Pacifico Yokohama — CP+ Camera and Photo Imaging Show, Stand # G-16 – 23. Feb. 2017 — Die SD Association hat heute UHS-III vorgestellt, das die schnellste SD-Speicher-Übertragungsrate auf bis zu 624 Megabyte pro Sekunde (MB/s) verdoppelt. Die schnelleren UHS-III-Geschwindigkeiten helfen dabei, große Mengen von auf SDXC- und SDHC-Speicher aufgezeichneten 3D-/360-Grad-/Drohnenkamera-Daten, 4K- und 8K-Videos sowie datenintensiven Gbps-Funkdaten zu übertragen.

Die immensen, mit SDXC-Speicherkarten eingeführten Speicherfähigkeiten ermöglichen es Benutzern, mit den neuesten Aufnahmegeräten mehr Bilder und einzigartige Videos aufzunehmen. Schnelle UHS-Bus-Schnittstellen helfen Nutzern dabei, diese Inhalte schneller zu verwalten. Da es vollständig abwärtskompatibel ist, akzeptieren Geräte mit UHS-III-Bus-Schnittstelle Milliarden von heute auf dem Markt vorhandenen SD-Speicherkarten.

„Die Fähigkeiten von SD-Speicherkarten werden fortlaufend erweitert und ebnen so den Weg für neue und brennend erwartete Bild- und Videotechniken, von der virtuellen Realität bis zu 8K-Videos”, sagte Brian Kumagai, Präsident der SDA. „Die SDA steht treu zu ihrer Verpflichtung zur Unterstützung von Innovationen durch Konsumelektronikhersteller sowie zur Lieferung derselben Leistung und Interoperabilität, die Nutzer und professionelle Anwender an SD-Speicherkarten so sehr schätzen.”

Die SDA hat eine visuelle Markierung veröffentlicht, um UHS-III-SD-Speicherkarten zum einfachen Abgleich mit den Empfehlungen eines Gerätes zur Wahl der besten SD-Speicherkarte für optimale Leistung zu kennzeichnen.

UHS-Bus-Schnittstelle

Die Signale der UHS-III-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle werden der mit UHS-II eingeführten zweiten Reihe von Pins der SD-Speicherkarte zugewiesen. Diese neueste Möglichkeit der Bus-Übertragungsgeschwindigkeit wird in SDHC- und SDXC-Karten voller Größe sowie in microSDHX- und microSDXC-Karten verfügbar sein. Die physische Größe oder Form der Karten ändert sich nicht, da der Wechsel von UHS-II zu UHS-III nur eine PHY-Änderung erfordert, was relativ schnelle Upgrades von vorhandenen UHS-II-Produkten hin zu UHS-III ermöglicht.

Sowohl UHS-I als auch UHS-II machen die für SDHC und SDXC spezifizierte, robuste Speicherung verwaltbar und noch portabler. Im Juni 2010 wurde mit UHS-I die Ultrahochgeschwindigkeit angekündigt, mit Bus-Schnittstellen-Geschwindigkeiten von bis zu 104 MB/Sek, was mit UHS-II auf 312 MB/Sek verdreifacht wurde. UHS-Bus-Schnittstellen sind abwärtskompatibel und existieren exklusiv in SDHC- und SDXC-Produkten. Alle Speicherkarten mit UHS erreichen ihre Höchstleistungen, wenn sie mit entsprechenden UHS-Geräten verbunden werden. SDXC- und SDHC-UHS-I- sowie -UHS-II-Produkte sind bereits in Verkaufsstellen rund um die Welt verfügbar und werden von führenden Kameraherstellern unterstützt.

SD Association

Die SD Association ist ein globales Umfeld, das aus fast 900 Technologieunternehmen besteht, die sich darum bemühen, interoperable SD-Standards einzuführen. Der Verband fördert die Entwicklung von Unterhaltungselektronik, Drahtloskommunikation sowie digitalen Bildgebungs- und Netzwerkprodukten, die eine marktführende SD-Technologie verwenden. Der SD-Standard ist die erste Wahl von Verbrauchern und hält mehr als 80 Prozent des Marktes für Speicherkarten, was seiner zuverlässigen Interoperabilität und seinem benutzerfreundlichen Format zu verdanken ist. Heutzutage bieten Smartphones, Tablets, Blu-Ray-Player, HDTVs, Audioplayer, Automobil-Multimediasysteme, Handheld-PCs, Digitalkameras und Digitalvideokameras bereits diese SD-Interoperabilität. Weitere Informationen zur SDA und zu Ihren Beitrittsmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite des Verbands unter https://www.sdcard.org.

