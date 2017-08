Sigma Industries nomme John Kardos à titre de vice-président au développement des affaires

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC–(Marketwired – 18 août 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite et de produits de métaux, est heureuse d’annoncer la nomination de John Kardos à titre de vice-président au développement des affaires.

John Kardos compte plus de 25 ans d’expérience dans les domaines des ventes et du développement des affaires à l’international, de la négociation de contrats de longue durée et de la gestion de projets. Au cours de sa carrière, M. Kardos a joué un rôle déterminant dans le développement de nombreux nouveaux marchés internationaux et la gestion d’équipes basées dans de nombreux pays comme le Canada, les États-Unis, la Hongrie et le Royaume-Uni. M. Kardos est titulaire d’un MBA international de York University à Toronto.

« Nous souhaitons la bienvenue à John, qui aura le mandat de développer de nouveaux marchés et de nouvelles solutions d’affaires pour Sigma. Sa vaste expérience dans le développement des affaires auprès d’entreprises évoluant dans des secteurs d’activité similaires est un atout indéniable pour Sigma et nous sommes convaincus qu’il sera en mesure de relever ce défi avec succès, » a déclaré Denis Bertrand, président et chef de la direction de Sigma Industries.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 275 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l’énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d’équipement d’origine des États-Unis, du Canada et de l’Europe.

