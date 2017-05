Sir Richard Branson unterstützt Gesundheit und Engagement von Arbeitnehmern mit dem Beginn der Virgin Pulse Global Challenge

FRAMINGHAM, MA, USA–(Marketwired – 25. Mai 2017) – In dieser Woche begann die Virgin Pulse Global Challenge, die mehr als 300.000 Angestellte in 185 Ländern auf eine Reise zu Gesundheit und Wohlbefinden schickt und nach und nach die weltweiten Trends im Hinblick auf stagnierendes Engagement am Arbeitsplatz umkehrt.

Sir Richard Branson setzte sich für die Sache ein und erklärte, mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen, indem er selbst am Programm teilnimmt.

„Ich bin seit fünfzig Jahren im Geschäft und Gesundheit war für mich immer eine Priorität”, erklärte er. „Die Virgin Pulse Global Challenge ist eine fantastische Möglichkeit, alle dazu zu inspirieren, sich auf ihr Wohlbefinden zu konzentrieren.

Eine Verletzung beim Tennis hat mich vor Kurzem ein bisschen zurückgeworfen und daher werde ich die Challenge dazu verwenden, meine Schritte zu zählen und meine Kondition wieder zurückzugewinnen.

Ich kann nur allen dazu raten, bei der Initiative mitzumachen, sich aktiver um das eigene Wohlbefinden zu kümmern und die Mitarbeiter dazu anzuregen, dasselbe zu tun. Die Gesundheit und Kultur der Teams sollte immer an erster Stelle stehen. Und wenn man sich um seine Angestellten kümmert, dann setzen diese sich auch für das Unternehmen ein.”

Die Global Challenge ist eines der größten und am sehnlichsten erwarteten Ereignisse im Terminkalender zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Hundert Tage lang begeben sich Teilnehmer aus aller Welt auf eine virtuelle Reise, die zu körperlicher Aktivität, gesunder Ernährung, Stressresistenz, besserem Schlaf und gesunden Gewohnheiten anregt. Die Teilnehmer finden sich zu Teams zusammen, setzen sich Ziele und helfen einander, Tag für Tag gesunde Entscheidungen zu treffen.

Die Virgin Group als Ganzes wird ebenfalls an der Seite von Sir Richard antreten, welcher hofft, dass andere Arbeitgeber seinem Beispiel folgen und in ihre Belegschaft investieren – zu einer Zeit, in der 87 % der Arbeitnehmer weltweit sich nicht mit ihrem Beruf identifizieren.

Virgin Pulses CEO Chris Boyce begrüßte den Einsatz von Sir Richard Branson und der Virgin Group für eine bedeutsame Sache und erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass Sir Richard sich offen für das Wohlbefinden der Arbeitnehmer einsetzt, indem er in diesem Jahr an unserer Global Challenge teilnimmt.

Unsere Mission bei Virgin Pulse besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, eine blühende Kultur am Arbeitsplatz zu schaffen, in der die Mitarbeiter sich engagieren und Hilfe und Unterstützung erhalten, um jeden einzelnen Tag in ihrer persönlichen Bestform am Arbeitsplatz zu erscheinen. Mit dieser globalen Veranstaltung erreichen wir genau das.”

Noch läuft die Anmeldung für die Global Challenge. Um Ihr Unternehmen anzumelden, besuchen Sie bitte die Anmelde-Website. Weitere Informationen erhalten Sie auf: globalchallenge.virginpulse.com

Über Virgin Pulse

Virgin Pulse, der führende Anbieter von technischen Lösungen zur Förderung des Mitarbeiterengagements und -wohlbefindens und Teil von Sir Richard Bransons Virgin Group, hilft Arbeitgebern dabei, eine Belegschaft zu schaffen, die glücklicher, gesünder und letztendlich produktiver ist. Die moderne Mobile-First-Plattform bietet ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis, das die Nutzer mittels Gamification dazu bewegt, Gewohnheiten zu entwickeln, die zu sinnvollen und messbaren Veränderungen bei Individuen und den Unternehmen, in denen sie tätig sind, führen. Virgin Pulse trägt dazu bei, Leben und Unternehmen rund um die Welt nachhaltig zu verändern, indem es Angestellten dabei hilft, sich bei der Arbeit und in sämtlichen Aspekten des Lebens zum Besseren zu entwickeln. Mehr als 2.200 globale Unternehmen (darunter etliche aus den Fortune 500 und Best Places to Work) haben sich für die Lösungen von Virgin Pulse entschieden, um ihre Belegschaften zu motivieren und ihre Unternehmensleistung zu steigern. Weitere Informationen über Virgin Pulse finden Sie auf virginpulse.com oder globalchallenge.virginpulse.com