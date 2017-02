Sprott 2017 Flow-Through Limited Partnership procède à sa première clôture

TORONTO, Feb. 09, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Sprott Asset Management LP (« Sprott ») est heureuse d’annoncer que Sprott 2017 Flow-Through Limited Partnership (la « Société en commandite ») a procédé à une première clôture parallèlement à son placement de parts de la société en commandite (les « parts »), en vertu d’un prospectus daté du 25 janvier 2017. La Société en commandite a émis 1 629 297 parts pour un produit brut de 40 732 425 $. Elle procédera à une deuxième et dernière clôture à l’égard de ces parts le 28 février 2017 ou vers cette date. Les parts sont offertes au prix de 25,00 $ la part, la souscription minimale étant de 200 parts (5 000 $).

Objectif de placement de la Société en commandite

L’objectif de placement de la Société en commandite est d’obtenir une plus-value du capital et des avantages fiscaux importants pour les commanditaires, grâce à l’investissement dans un portefeuille diversifié d’actions accréditives et d’autres titres d’émetteurs dans le secteur des ressources naturelles, le cas échéant.

Avantages fiscaux attrayants

Les sociétés en commandite accréditives sont une des stratégies de réduction d’impôt parmi les plus efficaces offertes aux Canadiens. Sprott prévoit que les investisseurs qui participent à la Société en commandite pourront avoir droit à une déduction d’impôt qui correspond à environ 100 % du montant investi.

Placeurs pour compte

Ce placement est réalisé par l’entremise d’un consortium de placeurs pour compte que codirigent RBC Marché des capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., et auquel participent BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs mobilières, Placements Manuvie Incorporée, Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc.

À propos de Sprott Asset Management LP

Sprott Asset Management LP, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une importante société indépendante de gestion d’actifs. L’entreprise est le gestionnaire de placement des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds de lingots physiques et des produits spécialisés de la famille de produits Sprott. Sprott s’engage à dégager des rendements à long terme supérieurs à la moyenne pour ses clients. La société gère également des comptes de gestion discrétionnaire. Pour en apprendre davantage au sujet de nos professionnels en placements et de leur vision des marchés, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.sprott.com.

Pour obtenir d’autres précisions sur Sprott, veuillez consulter le site Web www.sprott.com. Pour obtenir des renseignements sur le placement, prière de communiquer avec nous aux numéros de téléphone 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel, à l’adresse invest@sprott.com.

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris notamment ceux que décrivent des expressions comme « il est prévu que », « a l’intention de », « envisage », « fera » ou d’autres expressions semblables utilisées pour rendre compte d’activités en lien avec la Société en commandite. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques avérés, mais rendent plutôt compte des attentes actuelles du commandité et de Sprott quant aux résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Même si le commandité et Sprott estiment que ces hypothèses formulées aux fins des énoncés prospectifs ont un caractère raisonnable, ces énoncés prospectifs n’offrent aucune garantie de rendement à l’avenir. En ce sens, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, eu égard à leur caractère foncièrement incertain. Le commandité ou Sprott ne prennent aucunement en charge l’obligation de mettre à jour publiquement ou autrement de réviser les énoncés ou renseignements prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison qui touche ces renseignements, sauf si cela est exigé par la Loi.

Ce placement n’est effectué que par voie de prospectus. Le prospectus de la Société en commandite renferme des renseignements importants et détaillés concernant les titres proposés. Il est possible d’obtenir des copies du prospectus auprès de votre conseiller financier inscrit auprès de l’OCRCVM. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision en matière de placement.

